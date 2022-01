The Beatles: Get Back-The Rooftop Concert Tayang di Bioskop IMAX 9 Februari 2022

The Beatles: Get Back-The Rooftop Concert. Dok. Disney.

TEMPO.CO, Jakarta - The Beatles: Get Back–The Rooftop Concert akan tayang secara eksklusif di IMAX mulai Rabu, 9 Februari 2022. Film berdurasi 60 menit ini menayangkan salah satu konser The Beatles yang paling ikonik di atap Apple Corps Savile Row yang diselenggarakan pada 30 Januari 1969.

Konser Rooftop The Beatles ini merupakan bagian dari serial dokumenter karya Peter Jackson The Beatles: Get Back yang sebelumnya ditayangkan di Disney+ Hotstar. Disutradarai oleh sutradara pemenang Oscar Peter Jackson, The Beatles: Get Back, serial dokumenter ini menjadi sebuah persembahan spesial bagi para penggemar The Beatles di mana mereka dapat menyaksikan konser legendaris ini secara eksklusif di layar lebar dengan kualitas gambar dan suara IMAX.

“Setelah perilisan serial dokumenter Peter Jackson, kami mendengar banyak permintaan dari penggemar yang ingin menyaksikan penampilan spesial tersebut di IMAX,” ungkap Megan Colligan, presiden IMAX Entertainment dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 28 Januari 2022.

Seluruh video dan audio telah dioptimalkan untuk IMAX guna memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para penggemar. Para penggemar yang menyaksikan The Beatles: Get Back–The Rooftop Concert di bioskop IMAX juga berkesempatan mendapat merchandise spesial berupa tiket limited edition dan landyard dengan persediaan terbatas.

“Kami sangat senang dapat bekerja sama dengan Disney untuk membawa Get Back ke sebuah panggung baru dan memberikan pengalaman satu kali seumur hidup bagi para penggemar Beatles untuk menyaksikan dan mendengar penampilan idola mereka dengan kualitas gambar dan suara IMAX," kata Megan Colligan.

The Beatles: Get Back membawa penonton kembali ke sesi rekaman band tersebut pada Januari 1969, yang menjadi momen penting dalam sejarah musik. Dokumentasi ini menampilkan proses kreatif The Beatles saat mereka mencoba menulis 14 lagu baru sebagai persiapan untuk konser live pertama setelah lebih dari dua tahun. Dihadapkan dengan tenggat waktu yang hampir mustahil, ikatan persahabatan yang kuat yang dimiliki oleh John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr diuji.

Dokumen tersebut dikompilasi dari hampir 60 jam rekaman yang diambil selama 21 hari, disutradarai oleh Michael Lindsay-Hogg pada 1969, dan dari lebih dari 150 jam audio yang belum pernah diketahui sebelumnya, yang sebagian besar disembunyikan di lemari besi selama lebih dari setengah abad. Peter Jackson adalah satu-satunya orang dalam 50 tahun yang diberi akses ke harta karun The Beatles ini.

Dokumentasi ini menampilkan untuk pertama kalinya secara keseluruhan penampilan live terakhir The Beatles sebagai sebuah grup, konser atap yang tak terlupakan di Savile Row London, serta lagu-lagu lain dan komposisi klasik yang ditampilkan di dua album terakhir band, Abbey Road dan Let it Be. Dokumentasi tiga bagian mencakup rekaman yang belum pernah dilihat sebelumnya, yang direstorasi.

Baca juga: Kisah Brian Epstein dan Fenomena The Beatles

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.