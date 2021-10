4 Lagu Unik John Lennon Bersama The Beatles

Foto ikonik The Beatles untuk album Abbey Road. (Wikipeda)

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi Beatlemania, 9 Oktober adalah salah satu hari yang cukup diingat. Pasalnya pada tanggal tersebut, salah satu frontman The Beatles, John Lennon berulang tahun. Ia sudah banyak menelurkan karya-karya bersama The Beatles dan juga untuk proyek solonya.

John Lennon juga menjadi salah satu anggota Beatles yang cukup produktif dalam menelurkan berbagai macam karya untuk The Beatles. Ia pun banyak membuat hits untuk band asal Liverpool, Inggris tersebut. berikut beberapa lagu-lagu Lennon yang ia buat untuk The Beatles.

Help! (1965)

Lagu ini terpengaruh setelah The Fab Four mendengar lagu-lagu Bob Dylan. “Kami pikir itu salah satu yang terbaik yang kami tulis,” kata John Lennon pada tahun 1965 ketika dia merenungkan single terbaru band ini. Di trek ini, dia memasuki "fat Elvis period" dan masih berhasil menciptakan salah satu lagu band yang paling disukai —dan salah satu favorit Lennon.

Strawberry Fields Forever (1967)

Lagu ini hadir dalam album Magical Mystery Tour. Dalam pembuatan lagu ini Lennon terinspirasi dari kehidupan pribadinya selama di Liverpool. “Ladang strawberry adalah tempat yang nyata. Setelah saya tinggal di Penny Lane, saya pindah dengan bibi saya yang tinggal di pinggiran kota di tempat semi-terpisah yang bagus dengan taman kecil dan dokter dan pengacara dan sejenisnya yang tinggal di sekitar ladang strawberry bukan jenis gambar kumuh yang diproyeksikan dalam semua cerita Beatles,” ujar Lennon dalam Far Out Magazine.

I Am The Walrus (1967)

Lagu ini juga terdapat dalam album Magical Mystery Tour. Tidak bisa dipungkiri, lagu ini menjadi salah satu karya surealis dari John Lennon. Lagu ini merupakan produk dari ketertarikan Lennon yang meningkat pada LSD (Lysergic Acid Diethylamide).

Norwegian Wood (1965)

Lagu yang terdapat di dalam album Rubber Soul ini dipadukan dengan alunan sitar—alat musik asal India. Lagu ini juga menjadi salah satu hits dari The Beatles, baik dari album maupun single Norwegian Wood. Bahkan seorang novelis asal Jepang, Haruki Murakami juga membuat novel berjudul Norwegian Wood yang menginspirasi cerita-cerita novel tersebut.

GERIN RIO PRANATA

Baca: Geger 10 April, 51 Tahun Lalu Paul McCartney Resmi Bubarkan the Beatles