The Overtunes Mulai Awal Baru Lewat Lagu Write Me Another Song

TEMPO.CO, Jakarta - The Overtunes mengawali tahun 2022 dengan merilis single terbaru berjudul Write Me Another Song. Trio yang beranggotakan kakak beradik, Mada Emmanuelle, Reuben Nathaniel, dan Mikha Angelo ini kembali bersatu setelah dua tahun fokus pada proyek masing-masing.

Write Me Another Song diciptakan oleh Reuben Nathaniel, bercerita dari sudut pandang seseorang yang berharap agar pasangannya yang juga pencipta lagu dapat terus menyampaikan perasaan melalui karyanya. Lagu ini ditulis Reuben berdasarkan rasa khawatir diri sendiri terhadap masa depan kariernya sebagai pencipta lagu.

"Lagu ini mulanya hanya tertulis di notes-ku Write Me Another Song mungkin karena di periode-periode itu aku mulai enggak yakin apakah aku masih bisa menulis lagu atau enggak sebenarnya," kata Reuben dalam konferensi pers pada Kamis, 27 Januari 2022.

Dalam pembuatan Write Me Another Song, The Overtunes mengeksplorasi aspek produksi. Mereka melakukan rekaman suara di dalam maupun di luar studio. Seperti di bagian awal lagu, direkam di taman rumah mereka dengan tambahan suara kicauan burung dan angin. The Overtunes ingin memberikan sentuhan yang berbeda dan memberikan pengalaman baru bagi para pendengar.

"Kita pengen orang mendapatkan pengalaman yang berbeda ketika mereka mendengarkan lagu-lagu The Overtunes dan itu adalah kesimpulan yang kita ambil selama dua tahun ada di dalam pandemi, di mana live show sangat susah banget dilakui, kayaknya satu-satunya cara untuk menjadi beda itu harus lewat rekaman audio," kata Mikha Angelo.

Write Me Another Song menjadi lagu perdana The Overtunes sebagai artis independen, suatu hal yang sangat mereka nikmati setelah berada di major label selama tujuh tahun. Menjadi musisi indie membuat The Overtunes menjadi lebih bebas dalam berkarya dan berkolaborasi.

“Kebebasan kreatifnya menyenangkan banget bagi kami. Ini pertama kali kami bikin sebuah proyek dengan pikiran pokoknya harus bikin sebagus mungkin dari segi idealisme kami sampai ke penyajiannya," kata kata Mikha.

Selain merilis single Write Me Another Song, The Overtunes juga sedang dalam proses persiapan album ketiganya yang dijadwalkan akan dirilis pada September mendatang. "Kita fokus untuk eksplor ke awal-awal The Overtunes, yaitu gitar akustik dan nuansa yang lebih folk, lagu ini (Write Me Another Song) mewakilkan bagian lebih ramai dari album ketiga kita," kata Mikha.

