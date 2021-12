Wajahnya Terpampang di Times Square New York, Tiara Andini Merasa Terhormat

TEMPO.CO, Jakarta - Giliran penyanyi, Tiara Andini yang wajahnya terpampang di videotron Times Square, New York, Amerika Serikat. Tiara sangat terpilih dalam kampanye EQUAL yang diadakan Spotify menjelang perilisan album perdananya.

"New York Times Square H-2 menjelang album debut aku 'Tiara Andini' dirilis! Aku tidak tahu harus berkata apa. Speechless. Perasaan aku campur aduk. Aaaa! Aku melompat dari tempat tidurku," tulis Tiara di Instagram pada Rabu, 15 Desember 2021.

Tiara menjadi penyanyi asal Indonesia yang menjadi sampul dari kampanye EQUAL Spotify bulan ini. Program EQUAL Spotify pertama kali diluncurkan untuk memperingati Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2021. Program ini diluncurkan sebagai inisiatif baru untuk mengangkat perempuan-perempuan berkarya, terutama mereka yang bergerak di industri audio.

"Rasanya tidak nyata melihat diri saya di papan iklan New York Times Square yang luar biasa ini. Terima kasih @spotify @spotifyid @spotifyasia telah memilih saya untuk menjadi kampanye EQUAL Anda. Saya merasa rendah hati dan sangat terhormat. Alhamdulillah," tulis perempuan 20 tahun ini.

Tiara mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya yang selama ini terus mendukung karya-karyanya. "Mootiarakuu @mootiara_official mau peluuuk. Makasih banget bangettt udah selalu percaya dan support aku sampe titik ini," tulisnya.

Serupa dengan tujuan dari kampanye EQUAL Spotify, Tiara berharap album perdananya yang dirilis hari ini, Jumat, 17 Desember 2021 dapat menjadi inspirasi bagi para perempuan di luar sana. "Semoga #DebutAlbumTiaraAndini bisa menjadi inspirasi, khususnya untuk semua perempuan di dunia untuk selalu percaya dan sayangi diri kamu. So we can spread true love to everyone!" tulisnya.

Selain album perdananya, Tiara juga akan merilis video musik Menjadi Dia yang diciptakan Arsy Widianto nanti malam pukul 19.00 WIB di kanal YouTubenya. Ia tidak menyangka album yang telah dinantikannya sejak lama ini akhirnya bisa dirilis hari ini.

"Masih susah buat percaya, aku bersyukur banget dikelilingi orang-orang baik yang selalu support dan bisa mempercayai aku. Dari Gemintang Hatiku, Maafkan Aku, 365, Hadapi Berdua, Buktikan dan sekarang #MenjadiDia ciptaan @arsywidianto. Merasa Indah, dan Janji Setia, makasih banyak udah selalu ada buat aku, Mootiara kesayangkuuu," tulis Tiara di Instagram pada Jumat, 17 Desember 2021.

Sebelum Tiara Andini, sejumlah penyanyi Indonesia sebagai perwakilan perempuan Asia yang wajahnya pernah terpampang di Times Square untuk kampanye EQUAL Spotify adalah Lyodra, Rossa, Raisa Andriana, Maudy Ayunda, dan Nadin Amizah.

