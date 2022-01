Alasan Wajib Nonton All of Us Are Dead, Penuh Ketegangan dan Dibuat Lebih Seram

All of Us Are Dead. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Serial Korea terbaru dari Netflix, All of Us Are Dead akan tayang pada Jumat, 28 Januari 2022. Menjelang penayangannya, All of Us Are Dead mengeluarkan trailer perdana yang penuh ketegangan. Mulai dari kantin hingga perpustakaan, serangan zombie yang ganas berhasil mengubah berbagai lokasi sekolah menjadi tempat berbahaya bagi para murid yang terperangkap.

Diadaptasi dari webtoon populer karya Joo Dong Geun, serial ini menceritakan sebuah sekolah yang menjadi titik awal dari tersebarnya wabah zombie. Para murid yang terperangkap harus mencari jalan keluar atau berisiko terinfeksi. Mereka pun akan dipersatukan oleh persahabatan sejati dan keinginan untuk bertahan hidup.

Berikut adalah tiga alasan All of Us Are Dead menjadi tontonan wajib dan layak untuk dinantikan.

1. Bayangan mengerikan mengenai zombie di sekolah

Salah satu alasan yang menarik dari serial ini adalah latar sekolah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi para siswa. Demi menambahkan bumbu mencekam pada ironi tersebut, sang sutradara menciptakan set raksasa yang memiliki empat lantai untuk menyerupai sekolah sungguhan, termasuk ruang musik, kantin, perpustakaan, dan aula.

Di tempat ini lah para murid bertarung melawan guru-guru mereka yang telah terinfeksi, dan bahkan membunuh teman-teman sekelas mereka demi bertahan hidup. Fakta menarik lain dari serial 12 episode ini adalah bagaimana aksi pertempuran di kantin yang menggunakan sedikit sentuhan CG ternyata menggunakan 200 aktor sungguhan.

2. Wajah-wajah baru membuat ceritanya semakin realistis

Tujuh pemain remaja utama di All of Us Are Dead merupakan bintang-bintang muda yang sedang naik daun, termasuk Park Ji Hu, Yoon Chan Young, Cho Yi Hyun, Lomon, dan Yoo In Soo. Dalam sebuah wawancara, sutradara Lee JQ berbicara tentang niatnya agar para penonton bisa lebih berfokus pada esensi dari para karakternya, seakan-akan mereka sendiri yang merasakan akhir dunia.

Park Ji Hu yang memerankan Nam On Jo akan membuat penonton ingin terus mendukung perkembangan dan keselamatan karakternya. Sementara itu, Yoo In Soo akan berperan sebagai seorang remaja egois dan selalu frustrasi Yoon Gwi Nam yang kehadirannya menimbulkan ancaman yang lebih besar daripada para zombie. Para penonton pun akan dibuat berharap agar dia tidak mengusik karakter lain. Bersiaplah untuk menyaksikan karakter favorit Anda berubah menjadi zombie atau saling bermusuhan satu sama lain.

3. Dibuat jadi lebih seram

Salah satu permintaan dari penulis webtoon aslinya, Joo Dong Geun kepada sutradara adalah untuk membuat adaptasi ini menjadi lebih seram. Jika Anda menyukai patahan tulang, muncratan darah, dan bola mata yang menonjol keluar, maka All of Us Are Dead menjadi tayangan yang tepat untuk Anda.

