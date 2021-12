Serial Korea Bertema Zombie, All of Us Are Dead Tayang 28 Januari di Netflix

Serial horor Korea All of Us Are Dead tayang di Netflix pada Jumat, 28 Januari 2022. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Serial horor Korea terbaru berjudul All of Us Are Dead akan tayang pada Jumat, 28 Januari 2022 di Netflix. All of Us Are Dead merupakan adaptasi dari sebuah webtoon populer berjudul Now at Our School karya Joo Dong Geun.

All of Us Are Dead mengisahkan sekelompok murid SMA yang terperangkap di gedung sekolah dan berupaya menyelamatkan diri dari serangan zombie. Dalam teaser yang dirilis Jumat, 31 Desember 2021, terlihat suasana mencekam sekolah yang dikepung. Pertarungan sengit pun terjadi antara para murid yang telah berubah menjadi zombie dengan mereka yang berupaya untuk melarikan diri.

Sebuah virus zombie misterius yang menulari sejumlah murid di berbagai tempat di sekolah menghadirkan adegan-adegan yang mendebarkan. Mereka yang terjebak harus berjuang bertahan hidup tanpa telepon seluler, makanan, dan sosok yang bisa menolong.

Mulai dari lampu meja hingga panah, mereka menggunakan barang-barang yang ada di sekitar untuk berlindung dari serangan zombie. All of Us Are Dead akan membuka lembaran baru dalam kisah bertema zombie dengan menghadirkan cerita para remaja pemberani yang bertahan hidup dalam sebuah serangan maut, serta menemukan cinta dan persahabatan.

All of Us Are Dead disutradarai oleh Lee Jae Gyoo alias Lee JQ yang berkolaborasi dengan penulis Chun Sung Il. Serial ini dibintangi oleh sederet aktor muda dan berbakat seperti Park Ji Hu, Yoon Chan Young, Cho Yi Hyun, Lomon, Yoo In Soo, Lee You Mi, dan Lim Jae Hyeok.

