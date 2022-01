Selain Robby Purba, Selebritas Pria ini Pernah Didiagnosis Tumor Payudara

TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun banyak diderita wanita, tumor payudara juga dapat diderita pria. Meskipun begitu, tumor payudara pada pria merupakan keadaan yang sangat langka.

Pria menyumbang sekitar 1 persen dari kanker payudara di Amerika Serikat. Melansir dari Aaabcainc.org, sekitar 2.550 pria didiagnosis menderita kanker payudara dengan angka kematian 480 kematian setiap tahun. America Cancer Society, beberapa pria dengan satu atau lebih faktor risiko kanker payudara pada kenyatannya malah tak pernah mengembangkan kanker payudara. Sebaliknya, kebanyakan pria dengan kanker payudara diketahui tidak memiliki faktor risiko yang jelas.

Belum lama ini, presenter Robby Purba harus menjalani pengangkatan tumor payudara menjelang pergantian tahun 2021. "PRIA dengan TUMOR PAYUDARA. Bisakah? Alhamdulillah ternyata bisa… lagian apa sih yang Allah gak bisa … nah abang yang beruntung nih.. kasus yang jarang terjadi kepada pria," tulis Robby Purba di Instagram pada Kamis, 30 Desember 2021.

Beberapa selebriti pria ini juga pernah didiagnosis kanker payudara, siapa sajakah mereka?

1. Rob Roddy

Penyiar televisi Robert Ray Roddy adalah pengisi vokal di The Price Is Right. Mengutip dari Beliefnet.com, pada 2001 ia didiagnosis menderita kanker usus besar, dan kemudian ia menderita kanker payudara. Sebelum kematiannya pada 2003, ia menjadi juru bicara untuk pemeriksaan kanker sejak dini.

2. Ernie Green

Ernie Green merupakan mantan bintang NFL Cleveland Browns tahun 60-an bermain sebagai bek sayap selama enam tahun. Ia didiagnosis menderita kanker payudara pada 2006, bersama dengan dua kakak perempuannya. Salah satu saudara perempuannya meninggal, tetapi dia selamat dan menghabiskan waktunya memberikan edukasi kepada para pria mengenai kanker payudara.

3. Edward Brooke

Brooke adalah Senator pertama yang dipilih karena populatitasnya serta menjadi politisi kulit hitam pertama dari Massachusetts yang melayani di kongres. Mengutip dari History.house.gov, setelah didiagnosa menderita kanker payudara pada 2002, Brooke kembali menjadi sorotan publik untuk meningkatkan kesadaran akan kanker payudara pada pria.

4. Melky Goeslaw

Ayah Melly Goeslaw ini didiagnosis kena kanker payudara stadium 4, dan meninggal karenanya pada 20 Desember 2006. Selain menderita kanker payudara, Melky Goeslaw juga diketahui mengidap penyakit paru-paru, diabetes dan jantung. Sebelum meninggal, Melky Goeslaw sempat menjalani perawatan di MMC, Kuningan, Jakarta Selatan. Namun lantaran kondisinya sudah kritis, akhirnya Melky dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina, tapi tak bisa terselamatkan.

VALMAI ALZENA KARLA

Baca: Tumor Payudara Robby Purba, Pria Pun Bisa Kena

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.