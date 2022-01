Film Ron's Gone Wrong Tayang di Bioskop, Kisah Persahabatan Manusia dan Robot

TEMPO.CO, Jakarta - Film animasi Ron's Gone Wrong mulai tayang di bioskop Indonesia pada Jumat, 31 Desember 2021. Film terbaru persembahan 20th Century Studios dan Locksmith Animation ini menghadirkan kisah persahabatan antara manusia dan robot di era teknologi yang serba canggih.

Ron's Gone Wrong menampilkan suara Zach Galifianakis sebagai Ron, Jack Dylan Grazer sebagai Barney Pudowski, serta disutradarai oleh Jean-Philippe Vine, Sarah Smith, dan Octavia Rodriguez. Film ini berkisah tentang persahabatan unik dan penuh haru antara Barney, seorang siswa sekolah menengah pertama, dan Ron, sebuah perangkat digital yang dapat berjalan dan berbicara.

Barney Pudowski adalah siswa menyenangkan namun canggung dan kesulitan mencari teman. Ia juga tidak memiliki satu hal yang menjamin popularitas di sekolahnya, yaitu sebuah perangkat digital B*Bot yang dapat berjalan, berbicara, serta terhubung secara digital yang dirancang untuk menjadi solusi sempurna untuk menavigasi tantangan sosial di sekolah.

B*Bot memiliki slogan Best Friend Out of The Box, di mana perangkat ini menjamin bahwa pemiliknya tidak perlu khawatir lagi dalam mencari teman. Menyadari bahwa satu-satunya harapan Barney untuk ulang tahunnya adalah memiliki B*Bot, Ayah Barney mengejutkannya dengan B*Bot bernama Ron.

Kisah seru Barney dimulai dari malfungsi yang terjadi saat ia mencoba untuk mengaktifkan Ron. Terjadi kerusakan sistem yang membuat Ron tidak terlihat canggih seperti B*Bot lain. Namun, tidak seperti B*Bot lainnya, Ron sangat setia dan selalu bertekad untuk mendukung Barney dengan cara unik.

Mereka menjalin persahabatan nyata yang menembus batas-batas sistem teknologi yang telah dirancang. Fenomena B*Bot yang berbeda ini sampai di telinga Andrew Morris, COO dari perusahaan teknologi perancang B*Bot yang ingin membawa Ron kembali ke pabriknya. Dengan segala kekuatannya, Barney bertekad untuk menjaga Ron dan ingin membuktikan bahwa terkadang sesuatu yang salah bisa menjadi ‘benar’.

“Saya ingin setiap film bisa menjadi pesan dari saya untuk anak saya. Sebagian dari kepribadian Ron terinspirasi dari hal-hal yang ingin saya katakan kepada putri saya yang duduk di tempat tidurnya di malam hari ketika ia khawatir akan tidak memiliki teman. Saya ingin mengatakan 'tidak apa-apa...hanya karena kamu tidak memilikinya sekarang bukan berarti teman itu tidak akan datang.' Inilah dasar dari kepribadian Ron: hal-hal yang Anda ingin anak Anda pahami sehingga mereka tidak harus melewati semua rasa sakit dan penderitaan saat mereka tumbuh dewasa,” kata sutradara, penulis, dan produser eksekutif Sarah Smith dalam siaran pers yang diterima Tempo.

Ron's Gone Wrong juga menampilkan suara Olivia Colman sebagai Donka, Ed Helms sebagai Ayah Barney Graham Pudowski, Justice Smith sebagai Marc Wydell, Rob Delaney sebagai Andrew Morris, Kylie Cantrall sebagai Savannah Meades, Ricardo Hurtado sebagai Rich, Marcus Scribner sebagai Alex, dan Thomas Barbusca sebagai Jayden. Selain itu, penyanyi berbakat ternama Liam Payne juga ambil bagian menjadi pengisi soundtrack dengan lagu berjudul Sunshine yang sudah bisa dinikmati para penggemar di seluruh dunia.

