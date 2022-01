Azka Corbuzier Follow Instagramnya, Kalina Ocktaranny: Kebahagiaan Awal Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Selebgram dan model, Kalina Ocktaranny merasakan kebahagiaan di awal tahun 2022 berkat putranya, Azka Corbuzier. Di malam pergantian tahun, Kalina mendapatkan ucapan selamat tahun baru dari Azka melalui pesan singkat yang kemudian diunggah di Instagramnya.

"Happy new year ma," tulis Azka ditambah dengan emotikon hati berwarna merah. Kalina membalas dan berharap hubungannya dengan Azka yang sempat merenggang dapat semakin membaik di tahun baru ini. "Selamat tahun baru cinta mama, I hope for the next, we can get closer. I love you," tulis Kalina. Azka membalas ungkapan cinta Kalina dengan menuliskan, "I love you too. Muach."

Pada foto berikutnya, Kalina menunjukkan kalau Azka Corbuzier kembali mengikuti akun Instagramnya. Tahun lalu, Azka sempat berhenti mengikuti akun Instagram Kalina usai mengungkapkan kekecewaannya kepada sang ibu yang menjalin hubungan dengan Vicky Prasetyo. Sejak awal nama putra Deddy Corbuzier terus dikaitkan dengan pernikahan Kalina dan itu membuatnya risih.

Dengan Azka kembali mengikuti akun Instagramnya membuat Kalina sangat bahagia mengawali tahun 2022. "Kebahagiaan diawal tahun 2022.. Bahagianya aku itu sederhana.. Bersama dia, cukup.." tulis Kalina pada keterangan foto.

Saat ini, hubungan Kalina dan Vicky dikabarkan hampir karam. Kalina diketahui sudah tidak serumah lagi dengan Vicky. Beberapa hari lalu, Vicky membuat unggahan di Instagram Story yang menyatakan pamit sebagai nakhoda di rumah tangganya yang baru berusia satu tahun.

Perempuan 41 tahun ini mendapatkan pelajaran berharga di sepanjang 2021. Berbagai hal negatif yang dialami akan ia jadikan sebagai bahan intropeksi diri untuk menjadi lebih dewasa. "2021 telah memberikan banyak pelajaran berharga. Hal yang baik diambil, sementara hal buruk dijadikan sebuah pelajaran untuk intropeksi diri. Kejadian buruk yang pernah hadir di 2021 akan menjadi pendewasaan untuk diri," tulisnya.

Kalina berharap di tahun 2022 semakin bahagia dan lebih indah dari sebelumnya. "Selamat tinggal 2021. Selamat datang 2022, berilah kenangan yang jauh lebih baik, lebih indah, lebih banyak senyum, lebih banyak kebahagiaan, dari tahun-tahun sebelumnya. Selamat tahun baru 2022 untuk semua," tulisnya.

Sebelumnya, Kalina Ocktaranny meminta maaf pada Azka Corbuzier atas keputusannya buru-buru melepas masa kesendiriannya dengan menikahi Vicky Prasetyo, setahun lalu. "Cha, terima kasih udah jadi anak yang baik dan mau memaafkan Mama yang tidak ikuti kata-katamu," tulisnya di Instagram pada Sabtu, 25 Desember 2021.

