Berkat Aktingnya di Layangan Putus, Putri Marino Berhasil Kuras Emosi Penonton

TEMPO.CO, Jakarta - Putri Marino mendapatkan banyak pujian berkat penampilannya di serial Layangan Putus. Putri Marino berperan sebagai Kinan, istri Aris yang diperankan oleh Reza Rahadian.

Layangan Putus diangkat dari sebuah curhatan yang viral di media sosial pada 2019 dan mulai tayang di platform streaming WeTV dan iflix mulai 26 November dengan total 10 episode. Serial garapan sutradara Benny Setiawan tersebut berkisah tentang Kinan dan Aris, sepasang suami istri yang rumah tangganya berantakan karena perselingkuhan. Semakin lama Kinan yang sedang hamil curiga dengan sikap Aris yang berubah dan menjadi sulit dihubungi.

Aris berselingkuh dengan Lydia yang diperankan oleh Anya Geraldine, seorang psikolog anak yang menangani Raya, putri Kinan dan Aris. Hingga akhirnya di episode enam yang telah tayang, Kinan memergoki Aris berselingkuh dengan Lidya. Adegan Kinan saat meluapkan kemarahannya kepada Aris itu menjadi viral di media sosial.

"Ok fine, kamu kerja keras buat aku sama Raya, thank you. Tapi yakin cuma buat aku sama Raya? Terus ini apa? Lydia Danira itu siapa mas? Namanya ada di mana-mana loh di sini, kamu sampai transfer berkali-kali ke dia pakai rekening yang aku enggah tahu kamu punya mas. Enggak cuma itu, kamu beliin dia penthouse seharga 5 M. It's a f*ck*ng penthouse. Terus kamu bawa dia ke Cappadocia, it's my dream, not her, my dream mas," kata Kinan dengan emosi yang meluap-luap.

Dialog tersebut menjadi sorotan terutama saat Kinan mengatakan kalimat "Kamu bawa dia ke Cappadocia, it's my dream, not her, my dream mas," dengan gestur yang terkesan natural. Akibatnya, istri Chicco Jerikho itu mendapatkan banyak pujian dari para penonton yang ikut terbawa emosi saat Kinan membongkar perselingkuhan Aris.

"Mba Putri aktingnya bagus banget abis nonton Layangan Putus parah nyeseknya sampai ke tulang-tulang. Gara-gara aktingnya juga natural dan ok banget kayak bukan akting," tulis @andi***. "Habis nonton layangan putus EP06B. Sungguh nangis dan Keren bangettttttt actingnya," tulis @chal***. "Keren banget-banget akting nya pas ngep.in mas aris dengan bukti-bukti, dapat banget menguras emosi saya. Yang suka banget sama reza tiba-tiba emosi mau nampol," tulis @maul***.

Sebagian netizen juga langsung mengidolakan Putri Marino setelah menyaksikan Layangan Putus. "Habis nonton layangan putus langsung ngefans sama kamu," tulis @ikan***. "Sukses terus untuk karir mu kak. Mulai mencintai akting kamu dari series layangan putus. Selalu berkarya untuk kitaa semuaa kak. Kamu memerankan kinan dengan sangat-sangat baik, lovee kak," tulis @dvty***.

