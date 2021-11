Abimana Aryasatya Hingga Putri Marino Main Film The Big 4 Karya Timo Tjahjanto

TEMPO.CO, Jakarta - Abimana Aryasatya hingga Putri Marino akan bermain di film komedi-laga terbaru Netflix. Film berjudul The Big 4 karya sutradara Timo Tjahjanto ini menceritakan tentang empat mantan pembunuh bayaran yang telah berjanji untuk meninggalkan kehidupan lama mereka, namun kini harus bersatu kembali ketika masa lalu yang berbahaya siap menghampiri mereka.

Aktor pemeran Gundala, Abimana Aryasatya akan memainkan peran utama bersama aktris pemenang Pemeran Perempuan Utama Terbaik Festival Film Indonesia 2017, Putri Marino yang membintangi film Posesif.

“Saya sangat antusias untuk terjun ke dalam dunia The Big 4 dan kembali bekerja sama dengan Timo setelah The Night Comes For Us, bersama para aktor muda berbakat lainnya,” ujar Abimana dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Senin, 22 November 2021.

Bagi Putri Marino, ini adalah penampilan perdananya dalam film laga. "Ini adalah film laga pertama saya, dan melakukannya bersama Timo Tjahjanto dan Netflix semakin menambah kegembiraan tersendiri di proyek ini. Saya tak sabar untuk menunjukkan sisi yang belum pernah terlihat sebelumnya melalui peran saya," kata Putri Marino.

Selain Abimana Aryasatya dan Putri Marino, ada pula sejumlah aktor lainnya yang akan bergabung di The Big 4. Mereka adalah Arie Kriting, Lutesha, serta pendatang baru Kristo Immanuel. The Big 4 juga dibintangi oleh Marthino Lio, Budi Ros, Donny Damara, Michelle Tahalea, dan masih banyak lagi.

“The Big 4 adalah komedi laga yang segar dan seru, serta tidak takut untuk menampilkan elemen keberanian dan ledakan. Saya senang sekali dapat mengumumkan deretan pemain yang akan membawa penampilan terbaik mereka dan menjadikan film ini sebuah pengalaman luar biasa untuk penonton di seluruh dunia," kata Timo Tjahjanto.

Malobika Banerji, Direktur Konten Netflix Asia Tenggara mengungkapkan alasan memilih Timo untuk menggarap film The Big 4. “Kami senang dapat bekerja sama dengan Timo, seorang sutradara berbakat dan penuh visi yang menghasilkan karya-karya mengagumkan. Kami percaya Timo akan menceritakan sebuah kisah yang sangat Indonesia namun juga bersifat universal," kata Malobika Banerji dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Minggu, 26 September 2021.

Saat ini The Big 4 sedang bersiap untuk proses produksi dan direncanakan untuk tayang pada 2022 di Netflix.

