Dua Selebgram Luar Bernama Sama Laura Anna Kewalahan Diserbu Ungkapan Duka Cita

TEMPO.CO, Jakarta - Kematian Laura Anna pada Rabu, 15 Desember 2021 membuat sedih masyarakat Indonesia. Kisah perjuangannya mencari keadilan hingga saat terakhir hidupnya menginspirasikan banyak orang untuk bertindak sama. Meninggalnya selebgram dan model itu rupanya membuat netizen ramai-ramai ingin mengungkapkan duka cita.

Sayangnya, banyak netizen yang salah server. Mereka mengirimkan ucapan belasungkawa ke dua akun bernama Anna Laura Kummer dan Anna Laura yang sama-sama terverifikasi. Tanda centang biru ini kemungkinan yang membuat netizen salah mengira milik Laura Anna. Akibatnya, dua orang bernama Laura Anna ini merasa kewalahan dan kesal. Mereka terus membuat klarifikasi bukan Laura Anna asal Indonesia yang meninggal.

Anna Laura yang pertama merupakan jurnalis asal Brasil. Di bio akun Instagramnya yang memiliki pengikut 518 ribu orang ia sampai menuliskan kalimat, "Saya bukan Laura Anna dari Indonesia," yang ditulisnya dalam Bahasa Inggris. Kalimat ini juga dia buat dalam unggahan di halaman Instagramnya, satu jam lalu. "I am not Laura Anna from Indonesia!!! Please, stop. Her Instagram @edlnlaura," tulisnya kesal.

Anna Laura Foto. Instagram Anna Laura.

Pada Instagram Storynya, ia mengunggah foto dirinya dengan rambut panjangnya yang pirang tengah tersenyu lebar. "Ini saya. Nama saya adalah Anna Laura, bukan Laura Anna dan saya dari Brasil. Dan yang terpenting, saya masih hidup!!!! Tolong, berhenti mengirimi saya pesan seolah saya sudah meninggal. Maafkan saya, tapi saya bukan gadis yang kalian cari," tulisnya.

Unggahan lainnya, ia mengunggah gambar depan Instagram Laura Anna. Ia mengirimkan pesan kepada gadis berusia 21 tahun yang mengalami lumpuh setelah kecelakaan fatal di Tol Jagorawi, dua tahun lalu akibat ulah Gaga Muhammad, kekasihnya saat itu, yang mengemudikan mobil dalam kondisi mabuk. Dari kalimat yang dituliskan, tampaknya Anna Laura sangat frustrasi menerima serbuan ucapan duka cita.

"@edlnlaura. Saya sangat menyesal atas apa yang terjadi padamu. Aku harap kamu istirahat yang tenang. Dan saya berharap di mana pun kamu berada, kamu dapat melepaskan saya dari energi yang datang kepada saya ini. Saya sangat terguncang dan menjalani hari-hari terburuk dan teraneh dalam hidup saya sejak kekacauan ini terjadi kemarin," tulisnya.

Anna Laura Kummer. Foto: Instagram Anna Laura.

Anna Laura mengunggah foto tangkap layar yang menunjukkan jumlah netizen yang mencari dan melihat Storynya hingga nyaris 800 ribu akun. "Tolong berhenti. Aku sudah tidak sanggup lagi berurusan hal ini di lain hari. Aku pikir itu akan berlalu tetapi orang Indonesia ada di mana-mana di profil email saya, halaman sosial lainnya, dan juga profil teman-teman saya," tulisnya jengkel.

Hal serupa juga diungkapkan Anna Laura Kummer. Anna yang ini merupakan pendiri The Slow Label, produk fashion yang ramah lingkungan. Ia tinggal di Wina, Austria. "Jadi ternyata ada selebritas indonesia meninggal yang namanya sama dengan saya dan sekarang orang Indonesia membanjiri komentar saya," tulisnya mengeluh.

Anna Laura Kummer juga mengungkapkan simpatinya kepada Anna Laura satunya karena mengalami hal serupa seperi dirinya. "Tidak ada ide bagaimana menghentikan hal ini," tulisnya.

Laura Anna, selebgram dan model Indonesia meninggal ada Rabu, 15 Desember 2021. Sebelum meninggal, ia tengah memperjuangkan keadilan untuknya dengan menuntut tanggung jawab mantan kekasihnya yang kabur setelah ia mengalami spinal cord injury yang membuatnya lumpuh.

