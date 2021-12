Kisah Cinta yang Rumit dan Memilukan di Drama Korea Snowdrop

Jung Hae In dan Jisoo Blackpink dalam adegan di drama Korea Snowdrop. Dok. Disney+ Hotstar.

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Snowdrop akan tayang perdana pekan ini, Sabtu, 18 Desember 2021. Drama yang telah dinantikan selama beberapa bulan terakhir ini akan ditayangkan untuk seluruh penonton Asia di Disney+ Hotstar.

Dilatarbelakangi gejolak politik yang melanda semenanjung Korea pada 1987, Snowdrop dibintangi oleh Jung Hae In dan Jisoo Blackpink. Disajikan dalam format serial 16 episode, Snowdrop ditulis oleh Yoo Hyun Mi dan disutradarai oleh Jo Hyun Tak. Keduanya merupakan orang dibalik drama thriller yang populer pada 2018 lalu, Sky Castle.

"Snowdrop yang akan tayang di Disney+ Hotstar, merupakan kisah pasangan muda yang emosional. Semua berawal dari perasaan cinta, namun keduanya terjerumus ke posisi yang sulit, saat mereka saling jatuh ke dalam kisah percintaan yang rumit dan memilukan," kata Jo Hyun Tak dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Senin, 13 Desember 2021.

Snowdrop akan dimulai ketika seorang lelaki bersimbah darah (Jung Hae In) yang menerobos masuk ke asrama universitas khusus perempuan di Seoul, Eun Yeong Ro (Jisoo) melakukan tindakan berisiko, yaitu menyembunyikan lelaki tersebut dan merawatnya. Tanpa sepengetahuan Yeong Ro, sang lelaki menyimpan rahasia mengerikan yang dapat mengancam keamanan teman dan keluarga Eun Yeong Ro. Keduanya harus bekerja sama untuk menghadapi berbagai rintangan yang ada dalam hubungan mereka.

Berfokus pada cinta terlarang sepasang kekasih muda, Snowdrop merupakan debut akting Jisoo Blackpink dalam drama Korea, dan akan membawa penonton ke sebuah perjalanan emosional yang dipenuhi kebahagiaan, aksi, dan romansa. Yeong Ro melawan keluarga dan negaranya untuk membantu pria yang dicintainya. Pria tersebut juga mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan perempuan yang dicintai lebih dari negaranya.

"Saya berharap penonton dapat mengikuti cerita ini agar dapat menentukan, apakah kisah cinta ini merupakan sebuah berkah atau kutukan yang mengerikan,” kata Jo Hyun Tak.

Snowdrop diumumkan pada Oktober lalu sebagai bagian dari acara The Walt Disney Company’s APAC Content Showcase. Selain Snowdrop, acara tersebut juga mengumumkan 28 judul baru dan komitmen untuk membawa lebih dari 50 konten APAC Originals di 2023. Disney+ Hotstar juga menghadirkan berbagai tayangan Korea lainnya, seperti Outrun by Running Man dan yang akan tayang, Blackpink The Movie, Rookie Cops, Grid, serta Moving.

Baca juga: Jisoo Blackpink Akui Banyak Dibantu Jung Hae In Selama Syuting Snowdrop

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.