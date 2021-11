Rilis Poster Baru, Drama Korea Snowdrop Tayang Perdana 18 Desember 2021

Poster drama Korea Snowdrop yang dibintangi Jung Hae In dan Jisoo BLACKPINK. Foto: Instagram/@jtbcdrama.

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru, Snowdrop telah merilis poster terbaru dan mengumumkan jadwal tayangnya. Drama yang dibintangi Jung Hae In dan Jisoo BLACKPINK ini akan tayang perdana mulai 18 Desember 2021.

Dalam poster yang dirilis JTBC pada Selasa, 9 November 2021, Jung Hae In dan Jisoo BLACKPINK duduk bersama di bawah hangatnya sinar matahari. Jung Hae In melihat jauh ke depan sedangkan Jisoo menatap ke arah Jung Hae In. Terdapat setangkai bunga dihadapan mereka yang membuat suasana semakin terasa romantis.

"Poster teaser Snowdrop dirilis dengan mata yang berdebar-debar. Tatapan yang tidak selaras... Dan bunga putih. Snowdrop tayang perdana 18 Desember pukul 10.30 malam (waktu Korea)," tulis JTBC di Instagram.

Namun suasana romantis tersebut justru terasa janggal, terutama karena Jung Hae In mengalihkan pandangannya dari Jisoo. Kejanggalan ini juga diperkuat dengan kalimat yang tertera pada poster. “Tidak boleh ketahuan. Baik cinta maupun takdir," demikian tertulis di poster.

Snowdrop mengambil latar di Seoul tahun 1987. Snowdrop akan menghadirkan kisah cinta yang emosional antara mahasiswa Soo Ho (Jung Hae In) dan Young Ro (Jisoo BLACKPINK). Soo Ho adalah mahasiswa di universitas bergengsi yang suatu hari bergegas ke asrama perempuan dalam keadaan berlumuran darah. Sementara, Young Ro adalah mahasiswa di universitas perempuan yang menyembunyikan Soo Ho dan merawat luka-lukanya saat menghadapi bahaya.

Proses syuting Snowdrop dimulai sejak Desember tahun lalu. Namun pada Maret 2021, drama tersebut terlibat kontroversi karena netizen Korea memboikot massal. Mereka mengklaim alur cerita Snowdrop mencemarkan nama baik gerakan demokrasi Korea Selatan. Hal ini sudah ditanggapi oleh JTBC selaku pihak produksi. JTBC dengan tegas membantah kontroversi tersebut. Mereka mengatakan latar belakang dan motif utama peristiwa Snowdrop adalah situasi politik seputar pemilihan presiden 1987, bukan gerakan pro-demokrasi.

Selain Jisoo dan Jung Hae In, Snowdrop juga dibintangi oleh Kim Hye Yoon, Jang Seung Jo, dan Yoo Inna. Snowdrop yang merupakan karya penulis Yoo Hyun Mi dan sutradara Jo Hyun Tak. Snowdrop nantinya dapat disaksikan di layanan streaming Disney+ Hotstar.

