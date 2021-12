Jisoo Blackpink Akui Banyak Dibantu Jung Hae In Selama Syuting Snowdrop

TEMPO.CO, Jakarta - Jisoo Blackpink membagikan pengalaman pertamanya terjun ke dunia seni peran. Ia merasa beruntung dipasangkan dengan aktor Jung Hae In yang sudah banyak membintangi drama Korea sebelumnya, seperti Something in the Rain, One Spring Night, dan D.P.

“Sangat beruntung bagi saya bahwa Jung Hae In adalah aktor lawan main pertama yang saya," kata Jisoo dikutip dari Soompi pada Rabu, 8 Desember 2021.

Jisoo mengaku sangat terbantu dengan kehadiran Jung Hae In. Selama mengerjakan proyek ini, Jisoo mengalami berbagai rasa khawatir. Namun situasi tersebut dapat diatasi berkat bantuan dari Jung Hae In.

"Dari pemotretan pertama hingga terakhir, dia memantau adegan dengan saya, dan dia dapat diandalkan karena dia memimpin (set) dan mendengarkan dengan baik kekhawatiran saya tentang peran itu," kata Jisoo. "Saya pikir pesona terbesarnya adalah dia mendengarkan dengan hati-hati dan dengan tulus memikirkan kekhawatiran semua orang.”

Sebelumnya, Jung Hae In memuji kemampuan Jisoo saat berakting. Menurutnya, Jisoo menggambarkan karakternya dengan baik dan mampu memahami arahan sutradara di lokasi syuting. "Chemistry kami saat berakting bersama bagus. Dia ramah kepada semua orang, dan dia seorang aktris yang kekuatannya mempertimbangkan orang lain," kata Jung Hae In.

Di lokasi syuting, Jisoo mengaku sangat nyaman suasana dan tim yang terlibat. Ia bahkan merasa seperti benar-benar tinggal di asrama. Ia mendekatkan diri dengan para talent lainnya untuk berlatih dan semakin akrab. "Menyenangkan membuat drama bersama," katanya.

Snowdrop mengambil latar di Seoul tahun 1987. Snowdrop akan menghadirkan kisah cinta yang emosional antara mahasiswa Soo Ho (Jung Hae In) dan Young Ro (Jisoo Blackpink). Soo Ho adalah mahasiswa di universitas bergengsi yang suatu hari bergegas ke asrama perempuan dalam keadaan berlumuran darah. Sementara, Young Ro adalah mahasiswa di universitas perempuan yang menyembunyikan Soo Ho dan merawat luka-lukanya saat menghadapi bahaya.

"Young Ro sangat menawan, dia adalah sosok yang baru saja menginjak usia 20 tahun, tetapi kekuatan yang dia miliki untuk menarik perhatian orang telah diberikan kepadaku. Cara dia menjadi dewasa secara bertahap meskipun dia masih belajar benar-benar keren," kata Jisoo. "Saat Young Ro menjadi dewasa, aku merasa seperti aku juga menjadi lebih dewasa selangkah lebih maju."

Jisoo mendapatkan dukungan dari anggota Blackpink lainnya, Lisa, Rose, dan Jennie. Kepada Jisoo, ketiganya telah berjanji akan menyaksikan Snowdrop sebagai bentuk dukungan untuk sahabatnya. "Karena para anggota mendukung saya dan mengungkapkan rasa ingin tahu, saya juga mendapatkan kekuatan dan mampu bekerja lebih keras untuk syuting," kata Jisoo.

Drama Korea Snowdrop merupakan karya penulis Yoo Hyun Mi dan sutradara Jo Hyun Tak. Drama yang dibintangi Jung Hae In dan Jisoo Blackpink ini akan tayang perdana mulai 18 Desember 2021 di layanan streaming Disney+ Hotstar.

