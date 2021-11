Song Hye Kyo 40 Tahun, Karier dan Kisah Cintanya Selalu Menarik Diikuti

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris asal Korea Selatan Song Hye Kyo genap memasuki usia 40 tahun hari ini. Penggemar perempuan yang kerap disebut bintang tercantik di Asia ini ramai mengucapkan selamat ulang tahun untuknya dan menjadi trending topik di Twitter.

“Happy @kyo1122 day,” tulis Shin Hyun Ji, model Korea Selatan melalui Instagram stornya, Senin, 22 November 2021. Keduanya bersahabat meski berbeda usia amat jauh, yakni 15 tahun.

Penggemar Hye Kyo juga tidak mau kalah ikut mengucapkan selamat ulang tahun untuk artis veteran ini. “Di mana letak 40 tahun itu bun. Aaa mami kyo kesayangan saengil cuka hamnida, luvv banyak,” cuit @aisxerlin. “Ngefans dari SMP sejak flm Endless Love, sekarang 40 tahunan tapi cantiknya awet gak luntur, best wishes 4 u,” cuit @ganezcha. “Selamat ulang tahun maminya Ruby. Semoga kamu selalu bahagia dan sehat. you are so loved, Kyo!” cuit @sweetiekyo. Ruby adalah nama anjingnya.

Song Hye Kyo memulai karirnya sebagai model di usia 14 tahun. Nama Song Hye Kyo dikenal lewat peran utamanya dalam drama televisi Autumn in My Heart pada 2000, All In (2003), Full House (2004), Worlds Within (2008), That Winter, the Wind Blows (2013), Descendants of the Sun (2016), dan Encounter (2018).

Song Hye Kyo dalam kampanye koleksi terbaru merek perhiasan Chaumet. Instagram.com/@kyo1212

Ia juga membintang beberapa film termasuk Hwang Jin Yi (2007), The Grandmaster (2013), My Brilliant Life (2014), dan The Queens (2015). Tahun 2021, Hye Kyo kembali bermain dalam drama romantis, Now, We Are Breaking Up. Ia juga sedang terlibat dalam proyek drama The Glory, yang mengangkat kisah tentang balas dendam.

Dalam wawancaranya majalah Vogue edisi September 2021, Hye Kyo membuka alasan kenapa ia mau bermain di drama romantis lagi. “Peran utama perempuan di Now, We Are Breaking Up bukan mereka yang datang dari kisah romansa fantasi. Karakter Ha Young Eun, menjalani pekerjaan cinta dengan cara lebih kuat. Aku sangat ingin berakting sebagai karakter ini dengan cara yang baru,” ujarnya seperti dilansir Soompi, 22 Agustus 2021.

Pada 2017, ia menempati peringkat ke-7 dalam daftar Korea Power Celebrity majalah Forbes, dan peringkat ke-6 pada 2018. Februari 2021, rumah mode Fendi mengumumkan Hye Kyo menjadi duta produk mereka. Ini menjadikan Kyo sebagai aktris Korea pertama yang terpilih sebagai duta Fendi.

Dalam drama Now, We Are Breaking Up, ia dipertemukan dengan aktor Jang Ki Yong pertama kalinya. Perbedaan usia 11 tahun tidak melunturkan chemistry keduanya. “Dia pria dewasa yang tidak peduli dengan harga dirinya untuk mencari tahu hal yang tidak ia ketahui. Aku rasa Ki Yong adalah seseorang yang menerima banyak cinta kemanapun ia pergi,” ujarnya memuji.

Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong akan membintangi drama Korea, Now, We Are Breaking Up. Instagram

Penggemarpun berharap pasangan ini bisa bersama di kehidupan nyata. Bukan kali ini saja Hye Kyo dirumorkan menjalin hubungan dengan lawan mainnya. Hye Kyo pernah dirumorkan menjalin hubungan dengan Lee Chang Hoon, yang pernah terlibat dalam sitkom SoonPoong Clinic pada 1998-2000.

Selain itu, muncul nama Song Seung Heon yang pernah bermain dalam drama Autumn in My Heart pada 2000. Yang jelas, ia pernah berpacaran dengan aktor top Korea, Lee Byung Hun, saat keduanya membintangi drama, All In pada 2003.

Perempuan yang kerap disebut Artis Tercantik Asia ini kemudian digosipkan dengan Jung Ji Hoon atau dikenal dengan nama Rain. Hye Kyo dan Rain sama-sama bermain dalam drama Full House pada 2004 lalu. Sejak saat itu, banyak yang menyaksikan Rain kerap memberikan perhatian kepada Hye Kyo. Tapi sepertinya, Rain hanya dianggap Song Hye Kyo sebagai teman.

Pada 2008, Song Hye Kyo dan Hyun Bin yang bermain di Worlds Within ini mendeklarasikan hubungan mereka. Hubungan itu hanya bertahan dua tahun lantaran pria yang dikabarkan segera menikahi Son Ye Jin ini masuk wajib militer. Selanjutnya, Hye Kyo diberitakan jatuh cinta pada Gang Dong Won. Mereka memainkan peran pasangan yang sudah menikah di film My Brilliant Life pada 2014.

Pada 31 Oktober 2017, Song Hye Kyo dan Song Joong Ki, yang bermain apik di Descendants of the Sun ini meresmikan hubungan mereka dengan pernikahan yang digelar secara eksklusif dan mewah. Tapi pernikahan itu hanya mesra beberapa bulan saja. Keduanya resmi berpisah pada Juli 2019 dan tidak memiliki anak.

DEWI RETNO

