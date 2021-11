Reuni 20 Tahun Harry Potter akan Diputar di HBO Max Januari 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Para penggemar Harry Potter siap-siap untuk kembali merayakan petualangan tiga penyihir Hogwarts, Harry Potter, Ron Weasley dan Hermione Granger. 20 tahun setelah rilis film pertama Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, Daniel Radcliffe, Rupert Grint dan Emma Watson akan bergabung kembali di HBO Max.

Ketiganya tidak akan sendiri, bergabung bersama mereka adalah Chris Columbus, sang sutradara dan kedelapan pemain utama lainnya. Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts akan diputar di layanan HBO Max tepat di 1 Januari 2022. “Karya ini akan menceritakan pembuatan cerita, wawancara yang dalam dan perbincangan antar bintang, “ tulis pernyataan dari HBO Max yang dilansir oleh Variety, Selasa, 16 November 2021.

Menyambut karya tersebut, HBO Max juga akan memutar kembali delapan film Harry Potter. Bintang lain yang dipastikan akan bergabung untuk reuni tersebut adalah Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch dan Ian Hart.

Emma Watson, pemeran Hermione Granger mengungkapkan kebanggannya terpilih bermain di film Harry Potter. Ia tidak berhenti merasa beruntung karena bisa memerankan karakter favoritnya, Hermione. “Harry Potter adalah rumahku, keluargaku dan duniaku,” tulisnya di halaman Instagramnya.

Ia membagikan fotonya saat syuting film Harry Potter pertama bersama Daniel Radcliffe dan Rupert Grint. Di slide kedua, Watson membagikan foto saat terakhir syuting film Harry Potter. “Aku bangga bukan hanya kontribusiku sebagai aktor tapi juga sebagai anak-ana yang menjadi dewasa muda yang melewati jalan itu. Aku melihat teman-temanku dan bangga atas pencapaian mereka,” tulisnya.

Meski sudah tidak bermain dalam film yang sama, menurut Watson, mereka tetap berhubungan satu sama lain. Watson sendiri terlihat sering berkumpul bersama dengan Tom Felton, pemeran Draco Malfoy. “Kami mendukung satu sama lain dan kami menyimpan sesuatu yang sangat berharga,” tulis aktris yang kini menjadi aktivis perempuan.

Penggermarnya, disebut Watson adalah yang menjadi alasan dunia keajaiban ini menjadi ada. Dukungan dari penggemar, kata Watson, tidak pernah habis dari awal sampai babak terakhir ditutup. “Terima kasih telah berjuang untuk membuatnya menjadi tempat yang menyenangkan,” tulisnya lagi.

Tentu saja, Watson tidak akan melupakan semua kru yang pernah bergabung di produksi film Harry Potter. Kru yang menurutnya sering tidak terlihat kontribusinya. “Happy 20th Anniversary Potterheads! Kami harap kalian menikmati Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts,” tulisnya.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts diproduksi oleh Warner Bros. Tayangan eksklusif spesial akan debut saat acara Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, 28 November 2021 di TBS dan Cartoon Network. Acara yang akan dipandu oleh Helen Mirren, terdiri dari empat babak yang akan menampilkan penggemar berkompetisi membawa pulang piala Tournament of Houses. Nantinya acara ini akan menampilkan cameo dari bintang Harry Potter seperti Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson dan Luke Youngblood, juga penggemar dari Harry Potter Pete Davidson dan Jay Leno.

DEWI RETNO

