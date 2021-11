Netflix Umumkan Pemain Live Action One Piece, Inaki Godoy Jadi Monkey D. Luffy

Aktor Inaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson, dan Taz Skylar menjadi pemeran di serial live action One Piece yang akan tayang di Netflix. Foto: Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Serial live action One Piece akan segera hadir. Netflix yang bekerja sama dengan Tomorrow Studios dan Shueisha telah mengumumkan daftar lima pemain utama yang akan membintangi serial dari salah satu manga terlaris dunia ini.

"Bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai budaya memang tidak selalu mudah, namun proses ini juga dapat menghasilkan sesuatu yang spesial. Kali ini, kami dapat mengumumkan para pemeran utama. Sepertinya kami memang harus mengumumkannya sebelum bocor!" kata penulis serial manga One Piece sekaligus produser eksekutif Eiichiro Oda dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 10 November 2021.

Aktor Inaki Godoy yang pernah bermain di Go, Youth! dan Who Killed Sara? akan berperan sebagai sang jagoan utama Monkey D. Luffy. Sementara itu, karakter Roronoa Zoro akan diperankan oleh Mackenyu yang dikenal lewat perannya di Rurouni Kenshin: The Final dan Pacific Rim: Uprising.

Peran Nami sendiri akan dimainkan oleh aktris Emily Rudd yang pernah membintangi Fear Street dan Hunters, serta karakter Usopp dan Sanji yang akan diperankan oleh Jacob Romero Gibson (Greenleaf, All Rise) dan Taz Skylar (Boiling Point, Villain).

"Wajah mereka, ukuran mulut dan tangan mereka, aura mereka, cara mereka membawa diri, suara, kemampuan akting, tinggi mereka, keseimbangan di antara para kru Topi Jerami, dan lain-lain. Kami menjatuhkan pilihan kepada para pemain setelah melewati beberapa diskusi dengan sejumlah orang dari berbagai belahan dunia. Inilah para pemain yang akan menjadi para Bajak Laut Topi Jerami kita!" kata Eiichiro Oda.

Meski belum diumumkan tanggal rilisnya, Eiichiro Oda memastikan bahwa serial live action One Piece yang terdiri dari 10 episode ini nantinya akan dibuat sebagik mungkin untuk para penggemar di seluruh dunia. "Masih perlu beberapa waktu lagi hingga serial ini bisa tayang, namun kami akan terus berusaha sebaik-baiknya untuk menghadirkan sebuah cerita yang dapat dinikmati oleh semua orang di seluruh dunia. Nantikan pengumuman kami yang lainnya di masa mendatang!” katanya.

Showrunner, penulis, dan produser eksekutif Steven Maeda serta penulis dan produser eksekutif Matt Owens mengaku tidak sabar untuk segera menayangkan serial live action One Piece. Keduanya mengaku tidak mudah untuk bisa menemukan aktor yang tepat. Kelima aktor terpilih adalah yang terbaik menurut mereka.

"Menemukan pemain yang sesuai dengan penampilan, emosi, dan aksi para kru Topi Jerami merupakan proses yang panjang dan menantang, namun juga seru, layaknya pencarian One Piece itu sendiri. Kami telah menemukan pemain yang sempurna, dan kerja keras mereka telah dimulai untuk menghidupkan para karakter ini," katanya.

One Piece adalah karya fenomenal Eiichiro Oda yang telah mencuri hati banyak penggemar dan terjual sebanyak lebih dari 460 juta kopi. Pertama kali terbit pada tahun 1997, manga ini berkisah mengenai petualangan para bajak laut Kru Topi Jerami dan Kapten Monkey D. Luffy yang menjelajahi Grand Line untuk mencari harta karun paling berharga di dunia, yang dikenal sebagai One Piece.

