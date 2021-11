Berkerabat dengan Britney Spears, Lance Bass: Aku Terhubung dengan Ratu Pop

TEMPO.CO, Jakarta - Lance Bass, mantan anggota NSYNC, kaget ketika mengetahui fakta kalau ia berkerabat dengan Britney Spears. Bass dan Spears ternyata merupakan sepupu jauh.

Jawaban ini didapatkan Bass saat menjadi bintang tamu di acara 2 Lies & A Leaf. Bass diminta menebak siapakah di antara Faith Hill, Elvis Presley, dan Britney Spears yang memiliki kekerabatan dengannya. “Aku berharap itu Britney, tapi rasanya tidak mungkin,” ujar Lance seperti terlihat di kanal YouTube Ancestry, Selasa, 9 November 2021.

Bass sendiri akhirnya memilih Elvis Presley. Sementara suami Bass, Michael Turchin yang juga hadir di acara itu memilih Britney Spears. “Tapi itu terlalu indah untuk jadi nyata,” ujar Bass menanggapi pilihan suaminya.

Dan ternyata pilihan Turchin yang benar, karena dari hasil penelusuran pohon silsilah, Bass memiliki kekerabatan dengan Britney Spears. Bass sampai ternganga mengetahui fakta tersebut. “Ini luar biasa, ya Tuhan. Dengar, aku ingin berkerabat dengan Ratu. Well, sekarang aku berkerabat dengan Ratu Pop,” ujarnya bangga.

Menurut data, Bass dan Spears memiliki kerabat yang sama yang hidup di tahun 1770-1856. Sampai dengan tahun 1858, nama keluarga Spears adalah Bass.

“Ini gila, maksudku, aku selalu merasa dia adik perempuanku dan selama ini ternyata dia adik sepupuku. Dan masuk akal karena kami lahir beda sejam satu sama lain. Ini keren,” ujar pria yang baru saja menyambut kelahiran bayi kembarnya.

Bass kemudian ditunjukkan foto dirinya dan Spears saat awal-awal berkarier di dunia hiburan. Lebih jauh, ia ditanya apakah melihat kemiripan antara dia dan Spears.

“Untuk beberapa alasan aku selalu merasa seperti keluarga, bahkan saat masih kanak-kanak. Ini sangat berarti bagiku. Dia seperti keluarga bagiku, kenyataan bahwa kami berhubungan darah, itu luar biasa,” kata pria yang dulu satu grup di NSYNC bersama Justin Timberlake, mantan kekasih Britney Spears itu.

Dilansir dari E! News, persahabatan Bass dan Spears terjalin sejak mereka sama-sama terjun ke dunia musik. Bahkan Spearslah orang pertama yang mengetahui soal seksualitasnya, dua tahun sebelum ia mengungkapkan ke publik di 2006.

"Aku pergi ke Vegas untuk melihat kegilaan apa yang sedang terjadi dan dia sedikit kesal saat tahu apa yang telah ia lakukan,” ujar Bance saat menjadi bintang tamu di acara Watch What Happens Live With Andy Cohen, tahun 2019.

"Kamu tahu itu jadi seperti hal yang lucu, dan dia mulai menangis dan kesal. Jadi aku bawa dia ke kamarnya dan duduk di tempat tidur, dia tidak bisa berhenti menangis. Jadi aku langsung, ‘Aku gay.’ Dan hal itu membuatnya menangis, dia tertawa."

Lance Bass juga mendukung soal Britney Spears yang harus lepas dari konservatori ayahnya. Menurut, Bass, karena konservatori ini, ia dan Spears menjauh. “Aku percaya dia perlu menjauh dari ayahnya. Dia perlu memilih orangnya sendiri di masalah konservatori ini, terutama soal pengacara. Aku rasa, bagiku, ada gambaran besar di sini,” ujar Bass seperti dilansir E! News, 23 Juli 2021.

DEWI RETNO

