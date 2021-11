Felicya Angelista Melahirkan Anak Pertama, Namanya Graziella Bible Emmanuela

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan Felicya Angelista dan Caesar Hito mengumumkan kelahiran anak pertama mereka. Felicya melahirkan bayi perempuan pada Selasa pagi, 9 November 2021.

"Tuhan Yesus baik!! Telah lahir anak perempuan kami, malaikat kecil kami, our beloved daughter.. Selasa, 9 November 2021 (08.27 wib)," tulis Felicya dan Hito di akun Instagram pribadi masing-masing beberapa menit lalu.

Keduanya mengunggah foto pertama mereka bertiga. Felicya terbaring di atas tempat tidur sambil memeluk putrinya. Hito yang setia menemani Felicya, tersenyum ke arah putrinya. Dalam foto tersebut, Felicya dan Hito juga mengumumkan nama putrinya beserta artinya.

"Graziella Bible Emmanuela yang artinya 'Mengucap syukur atas Firman Tuhan dan penyertaan-Nya yang menjadi nyata'," tulis mereka.

Baik Felicya dan Hito, kehadiran Bible, panggilang untuk putrinya ini adalah berkat yang tidak ternilai untuk rumah tangga mereka serta seluruh keluarga besar. Di akhir unggahannya, Felicya dan Hito menuliskan pesan cinta untuk putri kecilnya.

"Bible.. terimakasih nak kamu membuat hari hari dan hidup papoy mamoy akan jauuh sangat berarti. We love you forever Bible," tulis mereka.

Kelahiran anak pertama Felicya dan Hito ini disambut bahagia oleh para sahabat. "Lucunyaaaa selamat kak sehat-sehat kalian," tulis Lyodra. "Selamat kaliaaannn," tulis Fero Walandouw. "CONGRATS SAYANGKU!!! Welcome to the world baby Graziella Bible Emmanuela," tulis akun resmi Scarlett, produk kecantikan milik Felicya.

Felicya Angelista dan Caesar Hito mengumumkan kehamilan anak pertama mereka pada Kamis, 1 April 2021. Mereka mengunggah foto tengah berciuman dengan memegang foto hasil USG janin yang dikandung Felicya. Dalam acara gender reveal party yang digelar pada Juni lalu, diungkapkan bahwa anak pertama mereka berjenis kelamin perempuan.

Felicya Angelista dan Caesar Hito resmi menyandang status sebagai suami istri pada Sabtu, 9 Januari 2021. Mereka bersumpah janji di depan Tuhan dalam upacara pemberkatan yang berlangsung di Tribrata Darmawangsa, Jakarta. Suasana haru amat terasa. Terlihat air mata kedua mempelai mengalir deras di pipi.

