BTS Akan Tampil di American Music Awards 2021 Bersama Megan Thee Stallion

TEMPO.CO, Jakarta - BTS dipastikan akan tampil di ajang American Music Awards (AMA) 2021 secara langsung. Untuk pertama kalinya juga BTS akan membawakan lagu Butter kolaborasinya dengan rapper Megan Thee Stallion. Acara ini akan ditayangkan langsung di saluran ABC dari Microsoft Theatre, Los Angeles, 21 November 2021.

“Kami sangat senang membawakan kepada kalian penampilan WORLD PREMIERE dari BTS Butter secara langsung di @AMAs bersama teman kami Megan @theestallion,” cuit @BTS_official, Senin, 8 November 2021.

Dilansir dari Variety, tahun lalu BTS juga menjadi penampil di ajang AMA. Namun karena pandemi, mereka hanya bisa tampil virtual dari Korea Selatan. Dengan tampilnya BTS di panggung American Music Awards 2021, dipastikan harga tiket pertunjukkan BTS akan menjadi topik hangat. Karena setelah AMA, BTS akan tampil di SoFi Stadium selama empat malam berturut-turut.

Untuk ajang AMA tahun ini, BTS masuk dalam nominasi Artist of the year bersama dengan Ariana Grande, Drake, Taylor Swift, The Weeknd dan Olivia Rodrigo. Selain itu BTS juga masuk nominasi untuk Favorit Pop Song dan Favorite Pop Duo or Group. Megan Thee Stallion juga masuk dalam tiga nominasi, yaitu: Favorite Female Hip Hop Artist, Favorite Hip Hop Album dan Favorite Trending Song. Acara AMA nantinya akan dipandu oleh Cardi B.

Sebelumnya, BTS dan Megan Thee Stallion sudah pernah bertemu pada September lalu. Saat itu, BTS berada di New York, Amerika Serikat untuk berbicara pada Sustainable Development Goals Moment di sesi ke-76 Majelis Umum PBB. Mereka bertemu dan Megan Thee Stallion mengabadikan momen tersebut di Instagram pribadinya.

Butter menjadi lagu yang paling lama bertengger di posisi No. 1 Billboard Hot 100. Lagu ini berada di puncak Billboard Hot 100 selama sembilan pekan. “Butter sekarang menjadi lagu yang berada di posisi No. 1 terlama sepanjang 2021, melewati Olivia Rodrigo delapan pekan dengan lagu Drivers License," cuit akun Billboard Charts, Senin, 2 Agustus 2021.

Sempat dilarang oleh labelnya, Megan Thee Stallion akhirnya diperbolehkan merilis lagu remix Butter bersama BTS. Izin rilis lagu ini dikeluarkan oleh hakim pengadilan Harris County, Texas, Selasa, 24 Agustus 2021. “Megan mencari izin darurat dari pengadilan sebelum Jumat, 27 Agustus 2021, untuk mengizinkan musik barunya rilis minggu ini sesuai jadwal semula,” tulis dokumen itu.

DEWI RETNO

