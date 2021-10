Pecahkan Rekor Baru, Lagu My Universe Coldplay X BTS Puncaki Billboard Hot 100

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu kolaborasi Coldplay x BTS menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100. My Universe menjadi lagu kedua Coldplay yang menduduki posisi puncak dan pertama kalinya sejak 2008. Sementara bagi BTS, ini menjadi lagu keenam yang ada di posisi puncak sejak September 2020.

“Selamat RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V and Jung Kook @BTS_twt. Terima kasih untuk Coldplayers dan ARMY dan semua orang yang membuat ini terjadi. Salam c, g, w, j & p,” tulis Coldplay melalui akun Twitter resminya pada Selasa, 5 Oktober 2021.

Cuitan dari Coldplay ini dibalas oleh akun Twitter resmi BTS. “Selalu menjadi suatu kehormatan untuk membuat ini terwujud bersama kalian. Cinta yang besar dan selamat! Terima kasih Army dan Colplayers. Salam r, j , s, h, j, j, v,” cuit akun BTS_twt.

Prestasi ini ramai dikomentari para penggemar BTS dan Coldplay yang mencuitkan ucapan selamat kepada mereka. “Terima kasih banyak Coldplay, kolaborasi ini bukan hanya tentang pencapaian tapi kami jelas melihat betapa bahagia dan nyamannya BTS saat My Universe rilis,” cuit akun jek***. “Nomor satu yang paling layak sepanjang waktu. Selamat untuk kalian ber-12,” tulis akun hay***. “Ini sangat layak, lagu yang indah, pesan yang indah dan kolaborasi sempurna. Kalian memberikan kami sesuatu yang indah, harapan dan cinta,” cuit akun rebb****.

Seperti dilansir Billboard, Senin 4 Oktober 2021, lagu My Universe pertama kali rilis 24 September 2021 dan masuk dalam album terbaru Coldplay, Music of Spheres yang rilis 15 Oktober 2021. Dinyanyikan dalam lirik berbahasa Inggris dan Korea, lagu ini menjadi lagu ke 1.129 yang berada di posisi puncak dalam sejarah Billboard.

My Universe telah diputar sebanyak 11,5 juta kali di layanan streaming Amerika Serikat. Lagu ini juga diputar sebanyak 5,5 juta kali di radio. Pada minggu pertamanya rilis, lagu ini diunduh sebanyak 127 ribu kali. My Universe juga merupakan lagu kelima BTS yang debut di posisi pertama di Hot 100. Hal ini menjadikan BTS sebagai grup dengan lagu terbanyak untuk debut di No. 1.

Lagu ini menjadi lagu kedua Coldplay yang memuncaki posisi pertama setelah lagu Viva La Vida yang ada di posisi puncak 28 Juni 2008 lalu. Grup band ini menunggu 13 tahun, 3 bulan dan dua minggu untuk kembali berada di posisi pertama. Sementara itu, My Universe menjadi lagu kolaborasi kedua Coldplay yang masuk tangga lagu Hot 100 setelah Something Just Like This yang dibawakan bersama The Chainsmokers.

Sementara bagi BTS, lagu ini menjadi lagu keenam mereka yang mencapai posisi teratas Hot 100. Lagu-lagu sebelumnya adalah Dynamite (September 2020), Savage Love (Oktober 2020), Life Goes On (Desember 2020), Butter (Juni 2021), dan Permission to Dance (Juli 2021). My Universe Coldplay x BTS menjadi lagu kesembilan BTS yang masuk jajaran Top 10 HOT 100 setelah lagu Fake Love.

DEWI RETNO

