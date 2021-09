Konser Offline BTS Permission To Dance On Stage Akan Digelar di Los Angeles

Konser offline BTS Permission To Dance On Stage akan digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, Amerika Serikat pada 27 dan 28 November serta 1 dan 2 Desember 2021. Foto: BigHit Music.

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola Korea Selatan, Bangtan Boys atau BTS akan menggelar konser offline pertamanya sejak dua tahun terakhir. Konser bertajuk BTS Permission To Dance On Stage ini akan digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, Amerika Serikat.

Rencana ini diumumkan melalui akun resmi Weverse milik BigHit Music. BTS Permission To Dance On Stage akan dibagi menjadi empat hari pertunjukkan, yaitu pada 27 dan 28 November serta 1 dan 2 Desember 2021. Ini menjadi konser tatap muka pertama bagi BTS sejak konser terakhir mereka BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself The Final pada 2019.

“Menyelenggarakan konser secara langsung di tengah Covid-19 tidaklah mudah, tetapi setelah mencari peluang untuk melakukannya, kami dapat mengadakan konser di Amerika Serikat setelah mempertimbangkan peraturan dan keadaan kesehatan nasional dan regional," kata BigHit Music dikutip dari Soompi pada Selasa, 28 September 2021.

Menjelang konser offline, konser online BTS Permission To Dance On Stage akan berlangsung lebih dulu teptanya pada 24 Oktober sebagai acara siaran langsung. Hingga saat ini, BigHit Music belum merencanakan konser berikutnya setelah dari Los Angeles.

“Ini adalah penyesalan terdalam kami bahwa kami tidak dapat mengadakan lebih banyak konser di lebih banyak area. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mengadakan konser tambahan tidak hanya untuk penggemar Korea, tetapi juga penggemar dari seluruh dunia yang telah dengan sabar menunggu untuk waktu yang lama," kata BigHit Music.

BTS tampil di dalam gedung Sidang Umum PBB, Senin malam waktu Indonesia, 20 September 2021. Mereka menyanyi lagu Permission to Dance di luar dan dalam gedung PBB yang terhormat di New York, Amerika Serikat. Tak hanya menyanyi, tujuh pemuda di bawah agensi BigHit Entertainment itu berbicara di depan Majelis Umum PBB.

