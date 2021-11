Stephanie Poetri Tampil di Head In The Clouds, Titi DJ Cium dan Peluk Layar TV

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Titi DJ tidak bisa menyembunyikan kebanggannya melihat penampilan putri bungsunya, Stephanie Poetri. Stephanie Poetri menjadi salah satu penampil di ajang Head In The Clouds Festival, Los Angeles tahun ini. Festival yang diadakan oleh 88rising, agensi Stephanie berlangsung selama dua hari, 6-7 November 2021.

“Sangking kangennya sama Meni (panggilan sayang untuk Stephanie) sampai-sampai layar TV saya peluk-peluk, saya cium-cium! Soalnya udh 5 bulan gak ketemu dia, jadi mau nangis gitu tadiii nonton dia,” tulis Titi menggambarkan rasa rindunya pada putri bungsunya itu di Instagram pada Minggu, 7 November 2021.

Sebagai ibu, Titi merasa bangga melihat putri kecilnya tampil di panggung besar di negara orang. Namun berjauhan dengan anak juga membuatnya merasakan rindu yang sangat. “Sedih, gak bisa lihat langsung ke LA? Well pasti adalaaah rasa sedih itu,” tulisnya lagi.

Awalnya Titi berencana mengunjungi Stephanie Poetri yang saat ini memilih tinggal di Amerika Serikat untuk mengembangkan karier bernyanyinya. Selain untuk melepas rindu tentu saja ia ingin melihat secara langsung penampilan Stephanie. “Tapi akhirnya harus dibatalkan karena, Meni setelah festival udah ada jadwal-jadwal lain yang hrs dijalanin, bahkan ada yang ke Boston, ke New York dan kota-kota lainnya. Jadi sayang banget kalau saya kesana tapi cuma ketemu sebentar banget sama Meni,” tulis penyanyi yang identik dengan lagu Sang Dewi ini.

Tidak hanya itu, alasan lain adalah Titi yang baru saja merilis lagu baru. Praktis, Titi akan memiliki jadwal promo yang padat untuk single terbarunya bersama dengan Ashanty ini. “Nah gak mungkin banget saya tinggalkan jadwal-jadwal promo tersebut,” tulis ibu empat anak ini.

Walhasil Titi harus puas menonton penampilan Stephanie dari rumahnya. Namun hal itu tidak membatasinya mengekspresikan diri dalam menonton. Berkali-kali, ia memanggil nama anaknya dan mengatakan ingin menangis saat melihat Stephanie bernyanyi. Titi bahkan bangkit dari tempatnya menonton dan menciumi layar kaca, memeluknya seolah mewakili putrinya.

“Dan itulah reaksi emak-emak yang kangen sama anaknya hahahahaha! Hey @salmaache @awethanks yang lagi di Bali, dan @daffabedamned yang tadi pagi belum bangun, mari kita bikin plan next year to visit your lil sister, ok?” ajaknya ke ketiga kakak Stephanie.

Unggahan Titi ditanggapi oleh rekan-rekan selebritasnya yang ikut bangga dengan pencapaian Stephanie. “Jadi ingat kita dulu cari kostum di LA sama Mbak Endah, pas Meni mau main di hitc tahun 2019 lanjut ngopi di cafe Italy di Melrose pojokan itu sampai malam,” tulis Adib Hidayat. “Aduh nggak bisa ngebayangin dirimu bangganya sampai gimana wong aku aja ikutan seneng. Brava ke Meni, sukses teruuuussss,” tulis Anggun C. Sasmi. “Butiitiiiiii, aku ikut terharuuu, bangganya dirimi butitii,” tulis Tika Panggabean.

Single atau lagu perdana Stephanie adalah Appreciate pada April 2019. Dua bulan kemudian, ia merilis lagu I Love You 3000. Lagu cinta yang terinspirasi dari karakter Iron Man di film Avengers: Endgame melambungkan nama anak dari Titi DJ dan Andrew Hollis Dougharty. Tak berhenti di situ, Stephanie memilih merintis karier nyanyinya di negeri Paman Sam, kampung halaman ayahnya.

Sejak pertengahan tahun 2019, Stephanie Poetri bergabung dengan label rekaman 88rising, label yang juga menaungi musisi muda asal Indonesia lainnya, Rich Brian dan Niki. Ia mulai kerap tampil di festival musik di Amerika Serikat, salah satunya Head in The Clouds.

DEWI RETNO

