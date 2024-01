Marshanda Kesal Diberitakan Begini sama Akun Gosip

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Marshanda, kembali blak-blakan soal berita yang belakangan ini menyeret kehidupan asmaranya. Seperti diketahui, bintang sinetron Bidadari itu dirumorkan dekat dengan Vicky Prasetyo.

Baru-baru ini, ibu satu anak itu mengunggah tangkapan layar video dari akun gosip di YouTube. Artis yang kerap disapa Chacha ini kaget melihat berita yang mengabarkan bahwa dia dan Vicky Prasetyo hendak menikah.

Marshanda Marah atas Berita Hoaks yang Sebut Namanya

Dalam judul video "Perdana! Vicky Prasetyo dan Marshanda Umumkan Tanggal Pernikahan," Marshanda marah atas pemberitaan hoaks yang diunggah oleh akun Catatan Seleb pada Senin, 25 Desember 2023.

"Kao udah sampe gini siapanya ya yang bisa gue ITE-in?" tulis Marshanda di Instagramnya hari ini, Ahad, 31 Desember 2023. Tak lama berselang, foto dari akun gosip yang diunggah itu kini sudah dihapus.

Marshanda Pilih Berdamai

Aktris berusia 34 tahun itu akhirnya pilih untuk berdamai dengan tidak meneruskan unggahannya. Dikutip dari unggahan baru di Instagram Story-nya, Marshanda mengaku hapus unggahannya karena tidak ingin berlarut-larut dalam berita palsu.

"Saya menolak untuk menyimpan kebencian di dalam diri saya. Oleh karena itu, saya akan menghapus postingan ini. Memahami, adalah kunci untuk keluar dari kondisi korban dan memasuki kondisi welas asih," tulis Marshanda yang diterjemahkan dari bahasa Inggris.

Rumor Kedekatan Marshanda dan Vicky Prasetyo

Berita Marshanda yang diromorkan menjalin hubungan dengan Vicky Prasetyo berawal dari unggahan fotonya di Instagram. Dia membagikan momen saat sedang bertemu dan bertukar pikiran dengan Vicky. Ia merasa pertemuannya dengan laki-laki itu tak ada yang aneh. "Learning so much today. Didn't expect to find more gem from you!!!" tulis Chacha di keterangan unggahannya.

Sejak saat itu, rumor semakin menyebar dengan menyebut keduanya telah berpacaran. Namun, Marshanda menepis kabar tersebut dengan mengklarifikasi sendiri bahwa dia hanya menjalin hubungan pertemanan dengan figur publik kontroversial itu.

Kepada Ashanty, Chacha mengatakan bahwa ia awalnya hanya makan siang bersama Vicky. “Kami tuh habis makan siang, terus foto dan itu banyak banget yang komen di Instagram-ku,” kata Marshanda dalam YouTube Ngobrol Asix, Senin, 18 Desember 2023.

Marshanda juga menegaskan bahwa ia dan Vicky hanya teman biasa dengan mengatakan telah menjalin hubungan baik dengan sosok Vicky. “Tapi ya kita berteman baik lah, normal kan?,” ucap Marshanda.

