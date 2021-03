Stephanie Poetri Bikin Mini Album AM:PM, 24 Bersama Khayalan dan Renungan

TEMPO.CO, Jakarta - Stephanie Poetri meluncurkan mini album pertama berjudul AM:PM. Mini album ini berisi tembang populer Stephanie Poetri, yakni IRL, Selfish, How We Used To, Paranoia, Daydreaming, dan 3PM.

Lagu-lagu ini berisi kumpulan khayalan, renungan sore, dan berbagai pertanyaan yang muncul di benak Stephanie Poetri sepanjang hari. Melalui mini album ini, Stephanie Poetri ingin mengajak pendengar untuk menyelami pikirannya.

"Album ini mengikuti alur waktu dari pagi sampai malam. Seperti itu aku menyusun daftar lagu," ujar Stephanie Poetri dalam keterangan tertulis, Senin 15 Maret 2021. Daftar lagu dalam mini album tersebut menggambarkan harapan, energi, dan emosi yang sering muncul di pagi hari, dan suasana malam hari yang terkadang lebih melankolis.

Stephanie Poetri. Instagram.com/@stephaniepoetri

Isi lagu-lagu dalam daftar AM cenderung lebih ringan, upbeat, dan gembira. Sementara di daftar PM, lagunya lebih gelap dengan sedikit kemarahan dan sisi dramatis. "Aku ingin menjadikan musikku sebagai teman bagi banyak orang dalam menjalani rutinitas sehari-hari," kata Stephanie Poetri.

Selain merilis mini album AM:PM, Stephanie Poetri juga meluncurkan video klip untuk lagu Paranoia. Video ini menampilkan sisi lain dari Stephanie saat dia meluapkan emosi dan ketakutan yang terdalam. Suara mengerikan yang muncul dari detak jam pada bagian awal lagu mencerminkan bagaimana perasaan dan pikirannya.

Mengenai Paranoia, Stephanie Poetri mengatakan, lagu ini menceritakan momentum bahagia saat semuanya berjalan dengan baik, kemudian berpikir semua kesenangan itu akan hilang dan terjadi sesuatau yang buruk.

Baca juga:

Stephanie Poetri Terjebak di Amerika, Titi DJ Panik