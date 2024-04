Momen Keluarga Anang Hermansyah dan Atta Halilintar Rayakan Idul Fitri di Madinah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Momen Lebaran merupakan momen paling ditunggu-tunggu oleh umat Muslim di seluruh dunia termasuk The Hermansyah atau keluarga besar dari Anang Hermansyah. Ia memboyong keluarganya, termasuk Atta Halilintar untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di Madinah, Arab Saudi.

Kebahagian itu terpancar saat Anang mengunggah tangkapan momen di Instagram pribadinya yang memperlihatkan anak, menantu dan cucunya. "Rayakan Idul Fitri di Madinah, sebagai bentuk rasa syukur telah berhasil menjalani ibadah puasa satu bulan lamanya," tulis Anang dalam keterangan video yang diunggah di Lebaran kedua yang jatuh pada Kamis, 11 April 2022.

Pakai Baju Seragam saat Lebaran

Dalam video berdurasi dua menit itu memperlihatkan pakaian yang dikenakan oleh Anang, Ashanty, dan tiga anaknya yaitu Azriel, Arsy dan Arsya terlihat kompak mengenakan baju biru muda.

Sedangkan anak sulung Anang Hermansyah dari pernikahannya dengan Krisdayanti, Aurel Hermansyah bersama suaminya, Atta Halilintar dan putrinya Ameena, kompak menggunakan baju serba hitam.

Semua anak, menantu dan cucu berbaris melakukan prosesi sungkem dengan Anang dan Ashanty sebagai bentuk permohonan maaf dari anak kepada orang tua. Tak hanya itu, Ashanty juga membagikan THR kepada anak dan cucunya itu.

Keluarga Anang, Atta dan Gen Halilintar Berkumpul di Tanah Haram



Keluarga besar Anang sempat melakukan ibadah Umrah seminggu sebelum Lebaran, tepatnya pada Rabu, 3 April 2024 Setelah Umrah, Anang sekeluarga memutuskan untuk merayakan Lebaran di sana.

Dari unggahan Atta Halilintar pada Rabu, 10 April 2024, ternyata tak hanya The Hermansyah dan juga keluarga kecil Atta dan Aurel. Ternyata, besan Anang, Gen Halilintar juga merayakan lebaran kali ini di Madinah. Terlihat saat tiga keluarga itu berada dalam satu foto. "Family, The Atta Fam - Gen Halilintar - The Hermansyah di tempat yang berkah," tulis Atta di dalam unggahannya.

