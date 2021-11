Drama Korea Melancholia Hadirkan Kisah Asmara dengan Perhitungan Matematika

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru, Melancholia akan setiap Rabu dan Kamis mulai 10 November 2021. Melancholia merupakan serial bergenre drama romantis dengan latar belakang kehidupan di sekolah.

Dilansir dari Soompi, Melancholia akan menceritakan kisah tentang guru matematika yang berdedikasi. Im Soo Jung akan memerankan karakter guru matematika bernama Ji Yoon Soo. Sementara Lee Do Hyun akan memerankan karakter Baek Seung Yoo, pelajar yang pernah cinta dan jago Matematika.

Baek Seung Yoo digambarkan sebagai pria yang pelit bicara. Ia merelakan diri berada di luar kelas dan memotret dengan kamera DSLR-nya. Meskipun di kelasnya ia selalu ranking paling akhir, tapi ia sebenarnya sangat mendominasi di mata pelajaran Matematika.

Kemampuannya ini membuat ia terpilih masuk ke Massachusetts Institute of Technology di usia 10 tahun. Namun, dua tahun kemudian, ia dikeluarkan dari sekolahnya. Ada banyak spekulasi tentang kisah tersembunyi dari Baek Seung Yoo. Kenapa hidupnya berubah 180 derajat?

Tim produksi drama ini memuji kemampuan akting Lee Do Hyun. Do Hyun dianggap mampu menerjemahkan karakter Baek Seung Yoo. “Yang tidak menunjukkan banyak emosinya,” ujar salah seorang tim produksi.

Dalam teaser yang dilansir Soompi, 1 November 2021, diperlihatkan adegan saat Baek Seung Yoo secara tidak sengaja bertemu dengan Ji Yoon Soo. Diperlihatkan juga adegan saat Baek Seung Yoo ketakutan dengan suara petir dan badai di luar. Ji Yoon Soo kemudian mengajak Baek Seung Yoo untuk menghadiri kelas Matematika bersama.

Baik Im Soo Jung maupun Lee Do Hyun baru pertama kali bermain di satu judul yang sama. Selain itu, Lee Do Hyun merupakan junior Im Soo Jung di dunia akting. “Meskipun dia juniorku di dunia akting, aku rasa Lee Do Hyun adalah aktor dengan emosi yang dalam dan kemampuan akting yang bagus di usianya. Jadi aku rasa kami akan bisa menunjukkan pada kalian chemistry yang menarik antara Ji Yoon Soo dan Baek Seung Yoo,” ujarnya.

Melancholia rencana awalnya akan rilis 3 November 2021. Namun karena ada salah satu staff produksi yang positif terkena Covid-19 jadwalnya diundur menjadi 10 November 2021. Melancholia akan tayang di VIU lengkap dengan subtittle.

DEWI RETNO

