Selain Yoo Ah In, Ini Artis Top Korea yang Dibebaskan Wamil dan Alasannya

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor top Korea, Yoo Ah In selama ini sudah dikenal masyarakat negeri ginseng itu terbebas dari wajib militer. Ternyata, tidak hanya Yoo Ah In, deretan aktor Korea yang terbebas dari wamil.

Di Korea Selatan menerapkan kebijakan wajib militer bagi warganya, khususnya semua laki-laki dengan kondisi sehat dan berusia 18-28 tahun. Sebagaimana dijelaskan oleh laman repository.uksw.edu, wamil merupakan bentuk bela dan pertahanan nasional yang dilakukan oleh warga negara. Sesuai dengan namanya, warga yang mengikuti program wamil akan melayani negara dengan menjadi tentara dengan durasi waktu yang sudah ditentukan, biasanya dua tahun.

Kewajiban ini juga dialami para selebritas Korea Selatan. Pada Desember 2020, Kementerian Pertahanan Nasional mengumumkan amandemen undang-undang dinas militer yang membuat individu-individu berbakat di industri budaya dan seni populer memenuhi syarat untuk menunda pendaftaran militer mereka. Tujuh personel BTS dikabarkan terbebas dari kewajiban ini karena peran mereka yang luar biasa besar mengharumkan Korea Selatan.

Berikut lima nama bintang K-pop dan K-drama yang dibebaskan dari wajib militer. Seperti dilansir dari SCMP, Kamis, 27 Oktober 2021, kelima nama selebritas tersebut adalah:

Jung Woo Sung

Jung Woo Sung dibebaskan dari wajib militer karena tidak memenuhi syarat akademis. Untuk menjalani wajib militer setiap warga negara harus memenuhi syarat akademis. Menurut Korea Herald, warga negara yang menjalani wajib militer harus memegang ijazah minimal sekolah menengah atas untuk mendaftar wajib militer sampai 2020. Syarat ini sudah tidak diwajibkan lagi saat ini.

Bintang drama Steel Rain, Jung Woo Sung tidak dapat menjalani wajib militer karena latar belakang pendidikan yang tidak memenuhi syarat. Aktor berusia 48 tahun ini tumbuh dalam situasi yang sulit yang mengharuskan dia keluar dari SMA.

Chanyeol EXO membuat unggahan sebelum masuk wajib militer. Foto: Instagram.

Park Hae Jin

Aktor Park Hae Jin lepas dari kewajiban militernya di tahun 2004. Melansir dari Soompi, tahun 2010, Park Hae Jin menerima pembebasan karena perjuangannya mengatasi depresi dan fobia sosial. Ia sempat menghadapi penyelidikan adanya kemungkinan menghindari wajib militer.

Masih menurut Soompi, mereka yang menderita penyakit kejiwaan, yang sudah menjalani pengobatan selama enam bulan atau sudah pernah dirawat sebulan lebih dibebaskan dari tugas milter, berdasarkan Undang-undang wajib militer Korea Selatan.

Saat diwawancara Money Today, Park mengungkapkan ia menderita depresi sejak masih muda dan terus-terusan menjalani pengobatan untuk masalahnya itu. Dia juga mengungkapkan betapa terlukanya dia karena membaca berita dan komentar tentang dia yang dianggap menghindari wajib militer dengan sengaja.

3. Simon Dominic (Jung Ki Suck)

Rapper, Simon Dominic dibebaskan dari wajib militer karena kecelakaan masa kecil yang merusak mata sebelah kirinya.

Militer mengharuskan pesertanya memiliki penglihatan yang bagus. Simon Dominic yang berada di bawah label Jay Park, AOMG tidak bisa menjalani kewajiban militernya karena cedera di mata kirinya.

Berdasarkan surat kabar Chosun, rapper berusia 37 tahun ini dilaporkan mengalami kerusakan retina di mata kirinya karena kecelakaan waktu kecil.

Kepada Koreaboo, ia menceritakan tentang kecelakaan itu lewat lagunya Who You? Di lagu tersebut ada lirik yang berbunyi “I’m not the same person any more” dan “I was exempt after losing the sight in my left eye”.

4. Jo Jung Suk

Ia dibebaskan dari wajib militer karena menjadi satu-satunya orang yang merawat ibunya. Bintang Hospital Playlist ini menjadi perawat dan penanggung jawab utama dari ibunya. Ia kehilangan ayahnya di usia sangat muda, melansir AllKpop. Jo Jung Suk juga harus berhenti kuliah dan masuk ke industri akting untuk menghasilkan uang.

5. Yoo Ah In (Uhm Hong Sik)

Yoo Ah In dibebaskan karena terdiagnosa dengan tumor tulang. Bintang Sungkyunkwan Scandal bersama Song Joong Ki ini dibebaskan dari kewajibannya mengikuti wajib milter karena alasan kesehatan. Melansir dari Korea Herald, bintang berusia 35 tahun in didiagnosa menderita tumor tulang sejak 2015. Otot bahunya juga robek saat ia terlibat dalam film laga Tough sebagai Iron dan Venetian di tahun 2013 dan 2015.

DEWI RETNO | CHOSUN | KOREABOO| SOOMPI