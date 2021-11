5 Musisi Dunia dengan Penghasilan Teratas di Spotify

TEMPO.CO, Jakarta - Spotify menjadi platform favorit banyak orang untuk mendengarkan musik. Platform ini ternyata bisa menjadi ladang penghasilan baru bagi para musisi. Melalui jumlah streaming dan jumlah unduhan, para musisi ini bisa mendapatkan pemasukan dari platform ini.

Dilansir dari laman The Richest, Senin, 22 Maret 2021, berikut adalah lima musisi dunia dengan penghasilan terbesar di Spotify:

1. Drake

Dengan single terpopulernya seperti "Toosie Slide", "God's Plan", dan "One Dance", penyanyi ini memiliki 196 entri Hot 100 dan menjadi yang terbanyak untuk artis solo hingga saat ini. Ia mengambil gelar penghasil Spotify teratas dengan lebih dari 21 miliar unduhan. Melalui Spotify, ia menghasilkan 53 juta USD atau sekitar 7,5 miliar rupiah.

2. J Balvin

Musisi bernama asli Jose Alvaro Osorio Balvin ini merupakan penyanyi reggaeton Kolombia dan musisi Latin terlaris. Ia meraih lima Billboard Latin Music Awards dan empat Latin Grammy Awards. Lagu hitsnya, "I Like It", dinominasikan dalam Grammy Record of the Year. Lagu-lagunya sering didengar di Spotify, diperkirakan ia mendapat 40 juta USD atau sekitar 5,7 miliar rupiah dari platform ini.

3. Post Malone

Rapper ini mencatatkan prestasi di Billboard Hot 100 pada 2017. Kemudian ia meroket dengan lagu-lagunya seperti "Better Now", "Rockstar", dan "Circles". Di Spotify, lagu-lagunya telah diunduh sebanyak 15 miliar. Diperkirakan pendapatannya melalui Spotify adalah sebesar 37 juta USD atau setara dengan 5,27 miliar rupiah.

4. Bad Bunny

Ia adalah seorang musisi Latin dengan hits "Hoy Cobre", "Callaita", dan "Ni Bien Ni Mal". Popularitasnya tumbuh melalui lebih dari selusin lagu di chart Billboard Hot 100. Ia juga pernah berkolaborasi dengan Cardi B dan J Balvin. Lagu-lagunya kerap diunduh di Spotify dan ia telah meraih 36 juta USD atau setara 5,13 miliar rupiah melalui platform itu.

5. Ed Sheeran

Musisi ini terkenal dengan lagu-lagunya yang menjadi hits, seperti "Perfect", "Thinking Out Loud", dan "Photograph". Tetapi "Shape of You" adalah lagu terlaris Spotify. Dengan total streaming lebih dari 14 miliar, popularitas Ed Sheeran tidak bisa diremehkan. Dari Spotify, musisi ini telah meraup 36 juta USD atau setara dengan 5,13 miliar rupiah.

