My Name Jadi Drama Korea Terpopuler Pekan Ini di Netflix

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea, My Name langsung menjadi drama terpopuler pekan ini di Netflix. My Name diputar Jumat, 15 Oktober 2021 langsung sekaligus delapan episode, mampu menduduki nomor 9 di 10 tontonan top di Amerika Serikat. Bahkan di IMDB, serial ini mendapatkan skor 8,2 dari netizen sama dengan serial populer Squid Game.

Ahn Bo Hyun, yang bermain sebagai polisi unit narkoba sekaligus kekasih Yoon Ji Woo, mengunggah foto yang memperlihatkan My Name berada di urutan pertama drama terpopuler di Netflix di halaman Instagramnya, Ahad, 17 Oktober 2021. Berada di urutan berikutnya adalah Hometown Cha-Cha-Cha dan ketiga adalah Squid Game. Ahn Bo Hyun memberikan emotikon jempol sebagai ungkapan syukurnya.

Dilansir dari Cheatsheet, Sabtu, 16 Oktober 2021, episode pertama dari My Name disebut sebagai perkenalan sempurna dari karakter Yoon Ji Woo yang dimainkan dengan apik dan garang oleh Han So Hee. Dari episode pertama, penonton hampir tahu segalanya tentang Ji Woo. Alasan Ji Woo bergabung dengan kelompok kriminal dan keputusasaannya membalas dendam, terlepas dari konsekuensi yang harus ia terima.

Di episode pertama penonton sudah diajak menyusuri alasan kenapa Ji Woo dimusuhi oleh kerabatnya, sering dirisak oleh teman-teman sekolahnya. Hidup Ji Woo menjadi lebih kompleks saat sekolah mengeluarkannya karena ayahnya yang terlibat kejahatan. Ayahnya dibunuh saat hendak menyelamatkan dia dari pembunuh.

Setengah dari episode pertama ini menerangkan kisah Ji Woo hingga akhirnya bergabung dengan kelompok kriminal. Pimpinan kelompok itu Choi Moo Jin diperankan oleh aktor Park Hee Soon. Moo Jin lah yang melatih Ji Woo menjadi perempuan petarung yang tangguh.

Sementara menurut hitc, serial ini disebut sebagai versi Korea dari John Wick. Dengan banyaknya putaran dan alur yang berbelok, penonton dibuat harus lebih fokus menontonnya. Bahkan dengan penampilan sempurna dari Han So Hee, My Name diyakini akan masuk dalam daftar K-drama Hall of Fame 2021.

Sejak diputar perdana, netizen ramai membicarakan serial ini di Twitter. “Setelah Night in Paradise, muncullah My Name, korean Netflix asem banget asli,” cuit @adisbbr. “Jadi aku mulai nonton serial Netflix My Name. Wow! Sangat bagus dan kurekomendasikan. Harus menonton dengan subtitle,” cuit @dXMuzza. “Aku sangat merekomendasikan My Name di Netflix! Acara yang bagus dan Ji Wo keren sekali!” cuit @lilxerin.

Serial My Name ini dibintangi oleh aktris Han So Hee yang dikenal lewat serial The World of the Married dan Nevertheless. Berbeda dengan karakter sebelumnya yang lemah lembut, di serial ini Han So Hee tampil lebih garang. Untuk mempersiapkan karakternya So Hee menyaksikan film Marvel dan film-film aksi yang tayang di Netflix.

“Aku penggemar Marvel, tapi tentu saja film Marvel sedikit berbeda dengan serial My Name. Ada banyak adegan aksi yang aku ambil sebagai sumber inspirasi. Film-film dengan aktris sebagai karakter utama, paling banyak aku tonton untuk mempersiapkan karakter ini,” ujarnya seperti dilansir Koreaboo, Senin, 18 Oktober 2021.

