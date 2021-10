Jessica Iskandar Pamer Kado Nikah Transferan Rp 50 Juta dari Raffi Ahmad

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris dan selebritas, Jessica Iskandar beserta suaminya, Vincent Verhaag memamerkan kado pernikahan yang mahal dari pasangan Raffi Ahmad - Nagita Slavina. Kado tak main-main berupa transferan uang sebesar Rp 50 juta dari Sultan Andara, Raffi Ahmad.

Kado mahal itu terlihat setelah Jessica mengunggah bukti transferan itu di Instagram Storynya, Sabtu. 30 Oktober 2021. Tertulis di situ transferan kepada Yesisca Iskandar, nama asli Jessica sebesar Rp 50 juta. "For your wedding gift," tertulis kalimat di atas bukti transferan itu. "Thank you @raffinagita1717," tulis Jessica.

Jessica Iskandar - Vincent Verhaag menikah di Bali pada Jumat, 22 Oktober 2021. Pernikahan yang digelar sederhana itu hanya dihadiri keluarga dan kerabat dekat pasangan itu. Mereka menikah dengan pemberkatan yang dipimpin oleh Andre Talabessy, pelatih kebugaran sejumlah artis sekaligus pendeta. Andre pula yang mengajak Jessica dan Vincent memperdalam iman dan membaptis keduanya.

Hubungan persahabatan Raffi Ahmad dengan Jessica Iskandar terbilang lama. Keduanya dekat sejak sama-sama menjadi presenter program musik Dahsyat. Saat itu, Raffi Ahmad, Luna Maya, dan Olga Syahputra merupakan trio host yang paling menonjol di Dahsyat. Saat Dahsyat di puncak ketenaran, presenter program itu bertambah dengan kedatangan Jessica Iskandar, Ayu Ting Ting, dan Ayu Dewi.

Unggahan Jessica iskandar ini dengan cepat diunggah ulang berbagai akun gosip di Tanah Air dengan tujuan memancing reaksi netizen atas kado mewah itu. "Bagi mereka itu hanya 500K beb," tulis @nunup***. "Apa kabar aing yang ke kondangan cuma ngasih 50 ribu," tulis @myam***. "Ini tuh pancingan aja biar artis-artis lain bisa lebih gede lagi transferannya," tulis @endang***.

Pernikahan Jessica Iskandar - Vincent Verhaag ini menjadi akhir yang indah bagi ibunda El Barack Alexander. Jessica sebelumnya pernah menikah dengan seorang bangsawan Jerman bernama Ludwig Franz Willibald pada 2014 dan membuahkan El, bocah enam tahun yang sungguh menggemaskan. Tapi pernikahan itu dibatalkan lantaran keluarga Ludwig keberatan dan meminta pembatalan pernikahan itu. Jessica kemudian berhubungan dengan Richard Kyle dan sempaat bertunangan, namun akhirnya kandas.

