Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag Tak Tunda Momongan, El Barack Mau 7 Adik

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan pengantin baru Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag tidak akan menunda momongan. Mereka ingin, El Barack Alexander bisa menikmati masa kecilnya bersama dengan adik-adiknya. Bahkan, El Barack sendiri ingin punya tujuh adik dari Vincent dan Jessica.

“Kita lagi planning segera, karena El umurnya sudah 7 tahun. Aku enggak mau jedanya terlalu jauh, aku ingin El menikmati masa-masa kecilnya sama adiknya. Adiknya bisa belajar banyak sama El,” ujar Vincent menanggapi pertanyaan wartawan seperti dilansir dari kanal YouTube, KH Infotainment, Selasa, 26 Oktober 2021.

Jedar, panggilan Jessica Iskandar mengaku ingin punya empat orang anak lagi. Alasannya, ia dan Vincent Verhaag senang memiliki keluarga besar. “El Barack malah pengen tujuh, kalau misalnya dikasih rejeki sama Tuhan, dipercayakan banyak anak, kita pengen banget,” ujar Jedar yang diiyakan oleh Vincent.

Keinginan El Barack Alexander untuk segera punya adik juga didukung oleh pamannya, Erick Bana Iskandar. Melalui Instagram Story pada 26 Oktober 2021, Erick membagikan momen saat sedang mengasuh El Barack. “El Barack mau punya adik! Yuk, kita doain sama-sama. Biar mama @inijedar dan papa @v.andrianto cepet bikin dede. Uda dikasih waktu 3 malam,” tulis Erick.

Saat menjadi bintang tamu Kopi Viral di hari yang sama, Vincent menceritakan pendekatannya kepada El. Menurutnya, ia tidak tergesa-gesa mengenalkan dirinya sebagai pasangan baru ibunya. “Jadi dari awal sudah ngomong sama Jess, ‘kalau jadian buat masa depannya jangan paksa dia (El Barack)’. Aku mau anak ini benar-benar pure bisa merasa, hati-hati banget deketin dia,” katanya.

Bukan tanpa alasan, menurut Vincent, El baru saja kehilangan pria yang sudah dianggapnya sebagai ayah. Sosok pria yang dimaksud Vincent, sepertinya adalah Richard Kyle, mantan tunangan Jessica Iskandar. “I go with the flow. Aku lebih ke El nya, aku ingin El nyamperin aku, dia bisa cerita apapun. Aku bikin ikatan sama dia,” tutur Vincent.

Usaha Vincent berhasil, karena El Barack menjadi dekat dengan dirinya. Vincent mengenang satu momen yang membuatnya menangis mendengar permintaan El Barack. “El nanya sesuatu, matanya berkaca-kaca, dia bilang, ‘uncle is it all right if i call you my dad’. Aku nangis, enggak bisa ngomong lagi,” kata Vincent menceritakan momen berharga dalam hidupnya.

Bagi Vincent, hati El Barack ikut terluka karena perpisahan ibunya dengan Richard Kyle. Hal inilah yang membuat Vincent tidak hanya membuat janji kepada Jedar tapi juga El Barack di hari pernikahannya. “Jangan kuatir lagi, selama aku masih bisa bernapas aku akan di sisimu, sampai maut memisahkan,” ujar Vincent menirukan janjinya kepada El.

Jessica Iskandar resmi menjadi istri Vincent Verhaag. Acara pemberkatan pernikahan dilangsungkan dengan khusyuk di salah satu hotel daerah Jakarta pada Jumat, 22 Oktober 2021. Jessica Iskandar dilamar Vincent Verhaag pada 24 September 2021. Sejak saat itu, ia membagikan sejumlah persiapannya menuju pernikahan, termasuk konseling pranikah, foto prewedding, dan pas foto untuk buku nikah mereka berdua.

