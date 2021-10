Mengenal Nayel Nassar, Atlet Muslim yang Menikahi Putri Bill Gates

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Putri sulung Bill Gates, Jennifer Katharine Gates, resmi menikah dengan atlet berkuda bernama Nayel Nassar. Berdasarkan pemberitaan Daily Mail, keduanya menikah secara Islam pada Jumat malam, 15 Oktober 2021.

Nassar dan Jenifer Gates secara terbuka mengungkapkan jika mereka telah menjalin hubungan sejak Februari 2017. Melansir laman DNA India, keduanya menempuh pendidikan di Stanford University dan sama-sama memiliki hobi berkuda.

Nassar lahir di kota Chicago. Ia dibesarkan di Kuwait, tempat orang tuanya mengelola firma arsitektur dan desain. Dirinya memiliki saudara laki-laki yang bernama Sharaf Nassar.

Nayel Nassar mulai menggeluti dunia olahraga berkuda sejak usia 5 tahun. Kini, ia tinggal di California dan telah mengikuti berbagai kompetisi mewakili tanah air orang tuanya, Mesir.

Kemampuan Nassar dalam berkuda telah meloloskannya pada Final Piala Dunia Federasi Internasional untuk Olahraga Berkuda (FEI) pada tahun 2013, 2014, dan 2017. Ia juga berpartisipasi di FEI World Equestrian Games pada tahun 2014.

Nassar adalah seorang polyglot. Dirinya menguasai tiga bahasa, yakni Inggris, Prancis dan Arab.

Berbeda dari Jennifer yang mengambil jurusan Biologi dan lulus pada 2018, Nassar lulus dengan gelar sarjana ekonomi pada 2013. Selain berprofesi sebagai atlet, ia juga menjalankan bisnis pelatihan dan penjualan kuda yang dinamai Nassar Stables LLC. Bisnis itu berdiri pada tahun 2014 dan berbasis di Encinitas, San Diego County, California.

Dalam wawancaranya bersama Horse Network, Nayel Nassar menuturkan jika ia selalu merasa ingin melakukan sesuatu selain berkuda sebagai karier utama. Oleh karena itu, saat ini ia mengejar gelar kedokteran di Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York.

SITI NUR RAHMAWATI

