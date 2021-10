Lewat Permainan Kata, Amanda Manopo Akui Masih Jomlo

TEMPO.CO, Jakarta - Kehidupan percintaan aktris, Amanda Manopo selalu menarik untuk dibahas. Usai berpisah dengan Billy Syahputra, Amanda belum terdengar menjalin hubungan dengan pria lain. Amanda sendiri mengakui kalau masih jomlo.

Dalam sebuah video yang diunggah akun Twitter, @https.mandaskatic, Jumat, 15 Oktober 2021, terlihat Amanda sedang melakukan permainan dengan kru sinetron Ikatan Cinta. Ia menuliskan kata “Empty” di papan tulis dan menghapus beberapa huruf namun tetap terbaca “Empty”. “Empty, empty,” ujar Amanda sambil tangannya menunjuk pada papan tulis lalu hatinya.

Melihat kelakukan Amanda, teman-temannya tertawa keras. Amanda sendiri saat menunjuk hatinya sambil mengatakan kosong, ikut tersenyum. “Heh gue kirain apaan,” ujar teman Amanda kepadanya.

Sejak berpisah dengan Billy Syahputra, Amanda lebih tertutup soal urusan cintanya. Meski begitu, ia kerap memberikan kode-kode kalau ia memiliki seorang yang spesial. “Sudah mau sebulan kepergian mami, begitu cepat waktu berlalu, banyak hal yang belum dilalui bareng-bareng. Ada yang belum Manda kenalin ke mami yang membuat Manda merasa nyaman,” tulis Amanda melalui Instagram Storynya, 24 Agustus 2021, saat menyatakan kerinduan pada ibunya.

Amanda Manopo. Instagram/@amandamanopo

Saat bertemu di panggung Indonesian Television Awards, 27 September 2021, Amanda pernah ditanya tipe pria idealnya oleh Omar Daniel. Menurut Amanda, ia tidak punya tipe pria ideal. “Kalau memang menemukan kenyamanan, menemukan kebahagiaan ya tinggal langsung dijalanin aja,” ujarnya.

Ternyata, menurut Omar, tipe Amanda tidak sesulit yang dikira orang. Kepada Omar, Amanda mengaku lebih sering menghabiskan waktu bersama keluarga, terutama ayahnya yang kini tinggal sendiri. Amanda kemudian menantang Omar, apa ada niatan dari Omar mengajaknya keluar di akhir pekan. “Pengennya sih gitu, kalau boleh ya, kalau boleh aja,” ujar Omar membalas tantangan tersebut.

Netizen saat melihat video itu mengaku senang melihat kedekatan mereka. “Cocok juga Manda sama Omar mudah-mudahan ada proyek bareng,” tulis @Devi Ros. “Omar Daniel kepo banget , rupanya ada niat nih,” tulis @sri astuti. “Omar cocok sama Amanda semoga bisa main bareng di drama serie Indonesia,” tulis @Ani Sumarni.

Adapun Omar Daniel mengaku ingin mencoba adu akting dengan Amanda Manopo. Alasannya ia belum pernah beradu akting dengan gadis 21 tahun itu. Keduanya baru pertama kali dipertemukan saat membacakan nominasi di ajang Indonesian Television Awards.

Dibandingkan dengan Febby Rastanty, Natasha Wilona, dan Ranty Maria, Omar tetap memilih beradu akting dengan Amanda Manopo. Namun saat diminta memilih berakting dengan Syifa Hadju atau Amanda Manopo, Omar memilih Syifa Hadju. “Syifa Hadju sekarang lagi banyak main film, gue juga lagi belajar banyak di dunia film, jadi kayak yang ingin coba,” ujarnya etika menjadi bintang tamu di podcast This or That yang tayang di kanal YouTube Kuy Entertainment, 5 Oktober 2021.

DEWI RETNO

Baca juga: Bersyukur untuk Rezeki yang Diterima, Amanda Manopo akan Bangun Masjid