Dibintangi Sandra Bullock, Film The Unforgivable Tayang di Netflix 10 Desember

Sandra Bullock dalam film The Unforgivable. Foto: Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Film terbaru Sandra Bullock, The Unforgivable akan tayang di Netflix pada 10 Desember 2021 mendatang. Disutradarai oleh Nora Fingscheidt, film drama ini juga dibintangi oleh sejumlah aktor ternama lainnya seperti Jon Bernthal, Vincent D’Onofrio, dan Viola Davis.

The Unforgivable mengisahkan perjalanan seorang perempuan bernama Ruth Slater (Sandra Bullock) yang menjalani hukuman penjara karena melakukan kejahatan kekerasan. Setelah dibebaskan dari penjara, ia pun harus kembali ke lingkungan yang ternyata belum dapat memaafkan masa lalunya. Menghadapi sorotan tajam dan sikap dingin dari orang-orang di sekitarnya, satu-satunya harapan Ruth untuk menebus kesalahannya adalah dengan menemukan adiknya yang dulu terpaksa ia tinggalkan.

"Ada beberapa orang yang hidupnya dipengaruhi oleh kejahatan yang dia lakukan, dan ada banyak kebencian, kemarahan, kepahitan dan kesedihan terkait dengan pembebasannya. Dia ingin menemukan satu orang ini, satu-satunya keluarga yang dia miliki ketika dia masuk," kata Bullock mengenai film The Unforgivable kepada Entertainment Weekly dikutip dari People pada Kamis, 23 September 2021.

Menurutnya film ini nantinya akan memperlihatkan bagaimana latar belakang kehidupan Ruth Slater yang penuh misteri. "Ini adalah misteri pembunuhan dalam drama karakter yang sangat kompleks," katanya.

Sutradara Nora Fingscheidt berharap film ini dapat membangun rasa empati yang lebih besar terutama bagi orang-orang yang memiliki masa lalu kriminal. "Tidak mudah untuk masuk kembali ke masyarakat. Anda mungkin mengalami banyak perubahan setelah 20 tahun di penjara, tetapi untuk sebagian besar di luar sana Anda masih seorang tahanan dan Anda akan hidup dengan itu selamanya. Sangatlah berharga untuk melihat detail dan memberi orang kesempatan kedua. Itulah yang banyak saya pikirkan," kata Fingscheidt.

Setelah sebelumnya menerima banyak pujian melalui perannya di Bird Box, The Unforgivable merupakan film kedua Sandra Bullock bersama Netflix. Dalam proyek terbarunya ini, sang aktris tidak hanya tampil sebagai pemain namun juga produser. Para pemain lainnya yang turut mewarnai The Unforgivable adalah Richard Thomas, Linda Emond, Aisling Franciosi, Rob Morgan, Emma Nelson, Will Pullen, dan Thomas Guiry.

