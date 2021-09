Bintang Sex and the City, Willie Garson Meninggal, Sempat Tulis Pesan Terakhir

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Amerika, Willie Garson meninggal pada Selasa sore waktu setempat, 21 September 2021. Bintang serial televisi, Sex and The City ini meninggal dalam usia 57 tahun karena menderita kanker pankreas.

Seperti dikutip dari People, Garson meninggal dikelilingi keluarganya. Pemeran Stanford Blatch, pemuda gay yang bersahabat dekat dengan Carrie Bradshaw, diperankan oleh Sarah Jessica Parker ini sebenarnya dijadwalkan akan membintangi film spin-off dari Sex and the City yang berjudul And Just Like That. Parker, Garson, dan Mario Cantone, yang berperan sebagai suami Garson yang bernama Anthony Marentino, sudah melakukan sesi pemotretan bertiga.

Sebelum meninggal, pada 5 September lalu, Garson sempat mencuit pesan terakhirnya di akun Twitternya. "Bersikap baiklah satu sama lain....selalu. Cinta kepada semua. Pendekatan kebaikan," tulisnya.

Mario Cantone mengungkapkan kesedihannya di akun Instagramnya setelah mendengar kabar kematian lawan mainnya itu. "Saya belum memiliki mitra TV yang lebih brilian darinya. Hati saya sangat hancur," tulis Cantone. Ia menuliskan salam perpisahannya untuk Garson. "Kamu adalah hadiah dari para dewa Willie yang manis. Istirahatlah ... aku mencintaimu."

Sepuluh jam lalu, Nathen Garson, putranya menuliskan pesan cinta untuk ayahnya. "Aku sangat mencintaimu, Papa. Istirahat dalam dalam dan aku sangat bahagia kamu berbagi petualangan denganku. Aku akan selalu mencintaimu, tapi aku pikir, inilah waktunya Papa melakukan petualanganmu sendiri. Papa akan selalu bersamaku," tulisnya di halaman Instagramnya.

Menurut putranya, Garson adalah pria yang paling tangguh, lucu, dan cerdas yang dikenalnya. "Aku senang Papa memberikan cinta untukku. Aku tidak akan pernah melupakan dan kehilangan cinta itu," tulisnya.

Willie Garson, sudah membintangi 75 film dan 300an acara televisi. Selain di Sex and the City, Garson berperan sebagai Henry Coffield di NYPD Blue. Ia juga bermain di Quantum Leap. Meski berperan sebagai gay di Sex and the City, Garson menyatakan dirinya heteroseksual. Ia tidak menikah tapi mengadopsi seorang putra sejak berusia tujuh tahun yang diberi nama Nathen.

PEOPLE | INSTAGRAM