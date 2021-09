Kembali ke Dunia Seni Peran, Tamara Bleszynski: Bukan Lewat Sensasi

TEMPO.CO, Jakarta - Tamara Bleszynski akan segera kembali ke dunia seni peran. Setelah sekian tahun menetap di Bali dan fokus berbisnis kuliner, Tamara akhirnya kembali ke Jakarta untuk bersiap melanjutkan kariernya sebagai aktris.

Dalam unggahan foto di Instagram pada Senin, 20 September 2021, Tamara bertemu dengan Casting Director MD Entertainment, Sanjay Mulani. Keduanya bertemu di salah satu restoran mewah di kawasan Jakarta. "Bisik-bisik sesuatu ga bisa cuma jadi batu… harus ada sesuatu! Get ready… B**ch of entertainment will be back suuuuunnn," tulis Tamara dalam keterangan foto.

Sejumlah netizen langsung menduga bahwa Tamara akan segera memulai proyek film yang diproduksi oleh MD Entertainment. Mereka sangat antusias melihat ibu dua anak ini kembali ke dunia seni peran. Pada unggahan berikutnya, Tamara membenarkan hal tersebut.

Namun, ia memastikan bahwa kembalinya ke dunia entertainment bukan dengan sensasi melainkan karya. "Yesss…aku akan kembali menghiburmu tapi bukan lewat sensasi atau basa basi, tapi lewat sebuah Karya. Karya yang jujur dari seorang pekerja seni peran," tulisnya.

Tidak dipungkiri keputusan perempuan 46 tahun ini kembali ke dunia hiburan tentu saja telah dibicarakan dengan kedua anaknya. Tamara sudah mendapatkan izin dari dua anak laki-lakinya untuk aktif kembali sebagai aktris. "Terima kasih anak-anakku sayang yang sudah mengijinkan Ibumu..untuk mengukir sejarah lagi…sebagai pekerja seni. Semoga karya mama berikutnya selalu berarti," tulisnya.

Sejumlah sahabat dan netizen sangat senang menyambut kabar kembalinya Tamara mewarnai perfilman Tanah Air. "Yeeeaaayyy!!!! Senangnyaaaa," tulis Asty Ananta. "Cant wait," tulis Nafa Urbach. "Alhamdulillah.... Sukses kak, semoga di mudahkan semuanya," tulis @nurf***. "Alhamdulillah ikut senang mendengarnya, semoga sukses ya proyek seni perannya nanti, amiin," tulis @j.me***. "Gak sabar pengen liat karya seni terbaru ka," tulis @nila***.

Putra sulung Tamara, Teuku Rassya juga mengikuti jejak ibunya menjadi aktor. Baru-baru ini Rassya membintangi web series Little Mom bersama Natasha Wilona dan Al Ghazali. Kesuksesan Little Mom dan kemampuan akting Rassya membuat Tamara bangga. Tamara kemudian tidak lupa untuk memberikan nasihat kepada Rassya.

"So proud of you my Sya @teukurassya seriesnya Little Mom dìterima dengan baik, berhasil menghibur banyak orang dan kamu tetap punya semangat usaha lain. Tetap semangat anakku sayang…Tetap yah menjadi Kamu yang unik, karena mama melahirkan kamu, untuk menghargai kamu menjadi Kamu," tulis Tamara di Instagram pada Senin, 20 September 2021.

Sejak beberapa waktu lalu selama PPKM, Tamara Bleszynski selalu rajin membagikan 10 bingkisan pangan sederhana setiap harinya di rumah makan miliknya di Bali. Bingkisan tersebut terdiri dari beras, minyak dan telur. Jumlah tersebut memang tidak terlalu banyak karena Tamara juga ingin menjaga agar tidak terjadi kerumunan. "Karena pada saat ini hanya ini yang kumampu, dan itu juga sudah dibantu teman-teman dan anakku," tulisnya di Instagram pada Minggu, 18 Juli 2021.

