Yoona SNSD Bersanding dengan Kim Seon Ho di Film Komedi Romantis 2 O'Clock Date

TEMPO.CO, Jakarta - Yoona, salah satu personel grup idola K-pop Girls' Generation (SNSD) akan membintangi film komedi romantis terbaru, 2 O’Clock Date. Ia akan disandingkan dengan Kim Seon Ho yang pernah menjadi parter MC-nya tahun lalu.

Melansir dari Soompi, agensi Yonna SNSD dan Kim Seon Ho telah mengkonfirmasi bahwa mereka berdua menerima tawaran untuk membintangi 2 O'Clock Date sebagai pemeran utama.

2 O'Clock Date menceritakan tentang seorang perempuan (Yoona) yang memiliki rahasia besar dan seorang pria (Kim Seon Ho) yang tinggal di lantai atas. Film komedi romantis ini mengikuti kisah mereka berdua sebagai tetangga yang akhirnya bertemu setiap hari.

2 O’Clock Date akan disutradarai oleh Lee Sang Geun, yang sebelumnya menyutradarai film EXIT di mana Yoona menjadi pemeran utamanya. Film ini menjadi yang pertama bagi Yoona dan Kim Seon Ho beradu akting bersama. 2 O’Clock Date akan mulai syuting pada Maret 2022 mendatang.

Yoona dan Kim Seon Ho pernah tampil bersama di acara 2020 MBC Music Festival. Bersama Jang Sung Kyu, ketiganya terpilih menjadi pembawa acara festival musik tahunan tersebut yang berlangsung pada 31 Desember 2020. Yoona dan Kim Seon Ho juga tampil menyanyi bersama di atas panggung membawakan lagu Perhaps Love yang menjadi soundtrack drakor Princess Hours.

Kim Seon Ho pernah membintangi sejumlah drama Korea, antara lain Start-Up, Welcome to Waikiki 2, 100 Days My Prince, Strongest Deliveryman, dan Good Manager. Yang terbaru, Kim Seon Ho menjadi lawan main Shin Min Ah di Hometown Cha-Cha-Cha. Di drama tersebut, Kim Seon Ho menjadi pengangguran serbabisa bernama Hong Du Sik.

Sementara, Yoona dikenal sebagai penyanyi, aktris, penari, model, dan presenter asal Korea Selatan. Setelah sukses di SNSD, ia memulai debut aktingnya pada 2007 melalui drama 9 Ends, 2 Outs. Sejumlah drama hits yang pernah dibintanginya adalah The K2, Love Rain, The King in Love, dan yang terbaru Hush tayang pada Desember 2020.

