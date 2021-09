Berhasil Punya Perusahaan Sendiri, Jerome Polin Bangga Kenalkan Mantappu Corp

TEMPO.CO, Jakarta - YouTuber, Jerome Polin dengan sangat bangga mengenalkan perusahaan baru miliknya. Bersama sang kakak, Jehian Panangian Sijabat, mahasiswa asal Indonesia yang tengah kuliah di Jepang ini mendirikan perusahaan talent management bernama Mantappu Corp.

"Impian sejak lama punya perusahaan sendiri pake nama 'mantappu' akhirnya terwujud. We did it! @jehianps. Proudly present, Mantappu Corp.," tulis Jerome di Instagram Story pada Rabu, 8 September 2021.

Jerome Polin sudah memiliki lebih dari 7,3 subscribers di kanal YouTube Nihongo Mantappu. Ia rutin membuat konten edukatif dan menghibur bersama teman-temannya di Jepang, Waseda Boys. Sedangkan Jehian sudah sejak tiga tahun lalu menjadi manajer sejumlah konten kreator. Mereka juga memiliki bisnis di bidang kuliner bernama Menantea. Kini keduanya sangat senang akhirnya bisa mendirikan perusahaan talent management Mantappu Corp di bawah naungan PT Mantappu Berkat Digital.

"Masi berasa mimpi wkwkwk akhirnya setelah melewati berbagai hambatan dan urusan yang ribet aaa, puji Tuhan," tulisnya. Jerome tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh penggemarnya yang selalu mendukungnya selama ini.

Lebih lanjut, Jerome menceritakan bagaimana ia dan kakaknya bisa mendirikan perusahaan yang sudah lama menjadi impiannya. "Jadi selama beberapa tahun ini, aku sama bang @jehianps ngembangin management di bawah nihongo mantappu kan, nah tapi selama ini tuh masih belom jadi perusahaan gitu. Setelah beberapa tahun ini, managementnya makin berkembang-kembang terus, dan akhirnya bisa hiring orang-orang keren di bidangnya, dan bisa jadiin perusahaan 'Mantappu Corp' deh," tulisnya.

Setelah menjadi pengusaha, Jerome punya tujuan yang sangat mulia. Ia ingin membuka lapangan pekerjaan dan membantu banyak orang melalui perusahaannya ini. "Best part of punya perusahaan adalah bisa buka lapangan pekerjaan dan bantu lebih banyak orang! Kedepannya kita juga bakal ada banyak oprec dan bakal hire orang-orang buat jadi tim mantappu corp! Cant wait!" tulisnya.

Jerome Polin dan kakaknya, Jehian Panangian berhasil masuk dalam Forbes 30 Under 30 Asia. Jerome dan Jehian Panangian adalah pendiri dari agensi entertainment Q&A Group Indonesia yang menaungi sejumlah YouYuber dan influencer. Total ada sebelas youtuber termasuk influencer Jang Hansol dan Leonardo Edwin. "Enam tahun setelah memulai perjuangan, pagi ini melihat pengumuman Forbes 30 Under 30 Asia, ada namaku woy. Berasa mimpi asli aaaaa," tulisnya di Instagram pada Selasa, 20 April 2021.

