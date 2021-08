Jerome Polin Jadi Relawan Paralimpiade Tokyo, Pengalaman Baru Tak Terlupakan

TEMPO.CO, Jakarta - Jerome Polin terpilih menjadi relawan di Paralimpiade Tokyo 2020. YouTuber sekaligus mahasiswa asal Indonesia yang kuliah di Jepang ini mengaku pengalamannya menjadi relawan Paralimpiade Tokyo sangatlah menyenangkan.

"Jadi volunteer Tokyo Olympic dan Paralympic 2020 seru parah!" tulis Jerome di Instagram pada Rabu, 25 Agustsu 2021.

Menurutnya kesempatan menjadi relawan di ajang olahraga terbesar ini sangatlah berarti untuknya. Jerome bahkan menyebut peluang bisa berpartisipasi di Olimpiade sangatlah kecil dan kemungkinan ini adalah pengalamannya sekali seumur hidup. "Bersyukur banget bisa kepilih dan ini menjadi pengalaman baru yang gak bakal aku lupain seumur hidup," tulisnya.

Pemilik akun YouTube Nihongo Mantappu ini mengakui mencoba hal baru memang tidak mudah. Akan ada rasa malas dan takut untuk mulai mencoba. Namun rasa optimislah yang harus dimiliki setiap pribadi agar bisa melaluinya. "Karena kita gak akan pernah tahu sebelum kita mencoba. Semua hal buruk yang kita pikirin belom tentu terjadi ketika kita udah mencoba," tulisnya.

ADVERTISEMENT

Menurut pria 23 tahun ini, mencoba hal baru tidak akan merugikan diri sendiri justru mendapatkan ilmu baru. "Toh kalo gak berhasil dan gak cocok sama kita, setidaknya kita dapet pengalaman dan ilmu baru. Kalo ternyata cocok dan seru? Bakal bersyukur banget kan!" tulisnya.

Keseruan Jerome menjadi relawan Paralimpiade Tokyo sudah dibagikannya sejak pekan lalu. Ia mulai mengikuti persiapan pembukaan Paralimpiade Tokyo pada 24 Agustus 2021 lalu. Jerome tak berhenti kagum dengan fasilitas yang didapatnya sebagai relawan Paralimpiade Tokyo.

Jerome Polin dan para relawan lainnya dibebaskan untuk mengambil makanan yang disediakan secara gratis. "Semua vending machine di venuenya gratis hahaha mantap," tulis Jerome di Instagram Story pada Minggu, 22 Agustus 2021. Setiap relawan juga diperbolehkan untuk membawa pulang makanan yang ada. "All you can eat buat volunteer tokyo 2020, sampe ada es krimnya juga wkwkwk rejeki mahasiswa rantau," tulisnya di Twitter.

Baca juga: Anti Buat Konten Settingan, Jerome Polin Tak Ingin Terima Uang Hasil Pembodohan