Usai Operasi Tumor, Ari Lasso Merasa Kesakitan, Sahabat Khawatir dan Semangati

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Ari Lasso masih menjalani perawatan di RS Ramsay Premier Bintaro, Tangerang Selatan, usai menjalani operasi tumor di perut. Tampaknya, ia merasa kesakitan, lemah, dan berada di titik rendah dalam hidupnya.

“Oh Tuhan aku berdoa, KAU berikan aku kekuatan untuk melanjutkan, berjalan di jalanan sepi ini,” tulis Ari pada layar hitam yang diunggah di halaman Instagramnya, Jumat 27 Agustus 2021. Ari mengutip lirik dari lagu Here I Go Again yang dinyanyikan band lawas Whitesnake.

Di Instagram Storynya subuh tadi, ia mengunggah foto suasana di dalam kamar perawatan. Di foto itu, jam dinding menunjukkan pukul 4.30. "Kebangun. Kok susah merem lagi," tulisnya.

Membaca unggahan Ari Lasso, para sahabat merasa khawatir dan terus memberikan semangat dan mengirimkan doa untuk mantan vokalis Dewa 19 ini. Mereka ingin Ari tetap bersemangat sembuh dan selalu bergembira.

ADVERTISEMENT

“Sembuh dan sehat! Aamiin,” tulis Maia Estianty. “Sehat sam, semangat selalau. God Bless U Always,” tulis Krisdayanti. “Amen, Get well soon bro. Tuhan Yesus angkat penyakitnya,” tulis Marcellino Lefrandt. “Harus semangat!,” tulis Agung Yudha Asmara, drummer band Ari. "Amin!!! Percaya sangat Tuhan tambahkan kekuatan, damai sejahtera, kesembuhan, Amin!" tulis Gisella Anastasia.

Sebelumnya, melalui unggahan pada Sabtu 21 Agustus 2021, Ari Lasso mengabarkan kalau ia akan menjalani operasi. Ia meminta doa dari semunya untuk kelancaran operasinya. “Makasih untuk harapan dan doa-doanya dari kemarin. Maaf enggak bisa balas satu-satu ya, makasihh. Dan semoga kalian semua sehat-sehat semua,” tulis mantan vokalis Dewa 19 ini.

Hingga kini Ari masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kamis, 26 Agustus 2021, Ari senang karena anak-anaknya bisa datang menjenguknya. “Seneng banget dijenguk krucil, meski masuknya musti PCR dulu dan giliran. Love u guyss,” tulis Ari.

Dalam vlognya, 19 Agustus 2021, Ari mengaku mengalami sakit perut saat hendak melakukan syuting video musik lagu barunya. Ia sempat dirawat selama tiga hari dan menjalani observasi. “Ternyata ada sebuah masalah di dalam perutku, tumor, mudah-mudahan tidak ganas, mudah-mudahan tumor jinak, 3 hari lagi tanggal 20 Agustus akan dioperasi,” ujar Ari.

Ari Lasso mengaku bahwa kondisinya secara fisik baik-baik saja dan tetap bisa makan seperti biasa. Namun, ia harus tetap menjalani operasi karena ada sesuatu yang kalau dibiarkan akan mengganggu di dalam perut. “Nanti sakitnya apa dan bagaimana, gimana gue akan ceritain untuk sharing bahwa banyak hal yang tidak kita duga bisa terjadi dalam hidup kita,” ujarnya.

DEWI RETNO

Baca juga: Usai Operasi Tumor di Perutnya, Ari Lasso Senang Dapat Limpahan Doa Sahabat