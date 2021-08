Hari ini, 44 Tahun Silam Kabar Kematian Elvis Presley Mengguncang Dunia

Musikus legendaris Elvis Presley (1935 - 1977) membawakan lagu-lagu di CBS-TV's Studio 50 New York, 17 Maret 1956. Gitaris Scotty Moore terlihat di belakang. Alfred Wertheimer/Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Sebelum The Beatles mendominasi industri musik dunia dan membuat banyak anak muda keranjingan dengan penampilannya, Elvis Presley sudah menghentakkan dunia dengan musik yang ia usung, Rock and Roll. Sejak 1956 hingga1958. Nama dan lagu-lagunya mendominiasi tangga lagu terlaris.

The King of Rock and Roll ini lahir dengan nama Elvis Aaron Presley di Tupelo, Mississippi, Amerika Serikat pada 8 Januari 1935. Elvis memiliki saudara kembar, Jessie Garon yang meninggal ketika lahir. Hal inilah yang membuatnya tumbuh dewasa sebagai anak tunggal. Ketika tumbuh dewasa ia dan orang tuanya pindah ke Memphis, Tennessee, pada tahun 1948, dan Elvis lulus dari Humes High School di sana pada tahun 1953.

Berdasarkan Graceland The Home of Elvis Presley, Pengaruh musik Elvis adalah musik pop dan country pada waktu itu, musik gospel yang dia dengar di gereja, nyanyian Injil malam yang sering dia hadiri, dan musik R&B yang dia serap di Beale Street ketika remaja.

Elvis memulai karir menyanyinya pada 1954 dengan label legendaris asal Memphis, Sun Records. Pada akhir 1955, kontrak rekamannya dijual kepada RCA Victor. Pada tahun 1956, ia menjadi sensasi internasional. Dengan suara dan gaya yang unik menggabungkan pengaruh musiknya yang beragam dan serta menantang hambatan sosial dan ras pada waktu itu, ia mengantarkan era baru musik dan budaya populer Amerika.

Berdasarkan history.com, dari tahun 1956 hingga 1958, Elvis yang mendominasi tangga musik dan mengantarkan era rock and roll, membuka pintu bagi artis rock kulit putih dan hitam. Selama periode ini, ia membintangi empat film yang sukses, yang semuanya menampilkan soundtrack-nya: Love Me Tender (1956), Jailhouse Rock (1957), Loving You (1957), dan King Creole (1958).

Pada tahun 1958, Presley direkrut menjadi Angkatan Darat AS dan menjalani tur tugas selama 18 bulan di Jerman Barat sebagai pengemudi Jeep. Hal ini banyak membuat penggemarnya merasa kecewa akibat hal tersebut. Namun, Elvis tidak meninggalkan penggemarnya begitu saja, sebelum bertugas di Angkatan Darat AS ia meliris 5 single yang dirilis selama periode tersebut dan terjual hingga jutaan copy.

Pasca diberhentikannya ia dari tugas militer pada 1960, Elvis mengalami perubahan gaya, menghindari materi yang terinspirasi ritme dan blues yang mendukung balada romantis dan dramatis seperti Are You Lonesome Tonight? Dia pensiun dari konser untuk berkonsentrasi pada film musiknya.

Pada akhir 1960-an, rock and roll telah mengalami perubahan dramatis, dan Elvis tidak lagi dianggap relevan oleh kaum muda Amerika. Entri Top 10 terakhirnya, adalah Burning Love pada tahun 1972. Selain itu, pada pertengahan 1970-an Kesehatan Elvis mulai menurun, baik fisik maupun mental.

Sore, 16 Agustus 1977, Elvis Presley ditemukan tidak sadarkan diri di rumahnya di Graceland dan dilarikan ke rumah sakit, dan ia dinyatakan meninggal. Kematiannya mengguncang dunia mendapat sorotan publik secara luas. Elvis dimakamkan di Graceland, yang terus menarik penggemar dan belakangan telah berubah menjadi destinasi wisata yang populer.

GERIN RIO PRANATA

