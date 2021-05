TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat yang tak bisa mudik bisa menghabiskan waktu dengan nonton film setelah bersilaturahmi dengan keluarga. Jika bosan di rumah, ada beberapa film yang diputar di bioskop selama lebaran.

Tinggal pilih, mau film dalam negeri atau luar negeri, semua ada, dengan genre drama sampai thriller. Tapi jangan lupa, tetap mematuhi protokol kesehatan, yakni pakai masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan diri, dan menghindari kerumunan.

Berikut daftar film yang diputar di bioskop saat lebaran:

1. Dear Imamku

Film yang dibintangi pasangan kekasih Dul Jaelani dan Tissa Biani ini merupakan adaptasi dari novel karya Mellyana Dhian dengan judul yang sama. Disutradarai oleh Dian Sasmita, film ini akan menceritakan perjalanan hijrah pasangan muda Harris (Dul Jaelani) dan Allysa (Tissa Biani) yang berprofesi sebagai Youtuber.

Keduanya menceritakan kegiatan mereka sebagai sepasang kekasih untuk mendapatkan penghasilan dengan membuat konten. Namun saat kariernya semakin menanjak, terjadi sesuatu yang membuat Harris bernazar ingin hijrah dan mengikuti ajaran agama dengan baik dan benar. Harris pun memulai perjalanan hijrahnya tanpa diketahui oleh sang kekasih. Film bertema religi ini mulai tayang di bioskop pada Kamis, 13 Mei 2021.

2. Tarian Lengger Maut

Film bergenre thriller berbalut misteri pertama yang dirilis oleh Visinema Pictures ini disutradarai oleh Yongki Ongestu. Tarian Lengger Maut bercerita tentang misteri yang terjadi di Desa Pageralas. Satu persatu warga desa itu menghilang secara misterius. Di sisi lain muncul dokter Jati (Refal Hady), masih belum diketahui apa hubungannya dengan berbagai insiden yang terjadi di Desa Pageralas.

Seorang penari Lengger bernama Sukma (Della Dartyan), menjalani ritual untuk penerimaan Indang. Dipercaya bahwa penari yang memiliki Indang dapat mempesona penontonnya dan mampu melindungi pemiliknya. Tarian Lengger Maut dijadwalkan tayang serentak pada Kamis, 13 Mei 2021 di seluruh bioskop Indonesia.

3. Terima Kasih Emak Terima Kasih Abah

Disutradarai Dedi Setiadi, film Terima Kasih Emak Terima Kasih Abah atau film TETA merupakan adaptasi dari novel karya FX Rudy Gunawan dengan judul yang sama. Film ini akan menjadi ajang reuni bagi para pemain sinetron Keluarga Cemara yang tayang pada tahun 1990-an.

Film TETA bercerita tentang kehidupan keluarga Abah (Adi Kurdi) dan Emak (Novia Kolopaking). Cucu Abah dan Emak, Nurani (Novia Syahrani) ingin sekali ulang tahunnya dirayakan. Untuk itu Nurani, dibantu adiknya bernama Budi (Azka Dimas) rela berjualan gorengan keliling terminal dan keluar masuk kampung. Ibu mereka, Iis (Ceria Hade), seorang buruh pabrik garmen, juga terpaksa bekerja lembur demi mendapatkan uang tambahan.

Sementara itu, dua putri Abah dan Emak lainnya, Rara (Annisa Fujianti) dan Gigi (Pudji Lestari), juga mengalami masalah. Rara cemburu terhadap polah suaminya, Pras (Dimas Aditya). Sedangkan Gigi berpacaran dengan Donny (Rizky Aditya) yang masih beristri. Di tengah berbagai masalah keluarga itu, Ceria (Cut Ashifa), anak angkat di keluarga Abah-Emak, ingin menjadi YouTuber terkenal malah mengalami berbagai masalah yang membuat miris Abah-Emak.

Puncaknya, Abah yang berniat membantu nafkah keluarga, justru mengalami kecelakaan dikarenakan penglihatan yang memburuk. Meski begitu, berkat kesabaran Emak serta kekuatan kasih sayang, berbagai kemelut itu berhasil diatasi keluarga Abah-Emak. Film yang menjadi karya terakhir Adi Kurdi sebelum meninggal ini akan tayang di bioskop pada Kamis, 13 Mei 2021.

4. Spiral: From the Book of Saw

Film bergenre horor dan misteri ini dibintangi oleh Chris Rock, Samuel L. Jackson, Morgan David Jones, dan Max Minghella. Film ini menceritakan tentang detektif Zeke Banks (Chris Rock) dan rekan barunya, William Schenk (Max Minghella) yang bertanggung jawab atas investigasi kasus pembunuhan.

Kasus ini mengingatkan keduanya pada masa lalu yang mengerikan. Tanpa disadari, mereka terperangkap dalam misteri yang semakin dalam dan berada di tengah-tengah permainan dari si pembunuh. Film produksi Lionsgate ini mulai tayang di bioskop pada Rabu, 12 April 2021.

5. The Secret Garden

Film drama fantasi ini merupakan adaptasi keempat dari novel tahun 1911 dengan judul yang sama, karya Frances Hodgson Burnett. Disutradarai oleh Marc Munden dan diproduksi oleh David Heyman (produser Harry Potter), film ini dibintangi oleh Dixie Egerickx, Colin Firth, dan Julie Walters.

Film Secret Garden menggunakan latar waktu tahun 1947, Mary Lennox (Dixie Egerickx), seorang anak manja dari orang tua kaya yang dibesarkan di India. Dia kemudian menjadi yatim piatu karena wabah kolera. Mary Lennox terpaksa kembali ke kampung halaman orang tuanya di Inggris dan tinggal bersama pamannya, Archibald Craven (Colin Firth) di Misselthwaite Manor, sebuah desa terpencil yang jauh di pedalaman Yorkshire.

Mary diasuh oleh Nyonya Medlock (Julie Walters). Rahasia keluarga mulai terkuak saat ia bertemu dengan sepupunya yang sakit dan dikurung di salah satu ruang di rumahnya. Mary tidak sengaja menemukan sebuah taman menakjubkan, terkunci, dan tersembunyi. Film ini akan mulai tayang di bioskop pada Rabu, 12 Mei 2021.

Jadi, sudah kamu putuskan mau nonton film apa di bioskop. Jangan lupa, beli tiket lewat online saja ya.

