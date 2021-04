Rapper DMX Dark Man X Earl Simmons Meninggal karena Serangan Jantung

Rapper DMX mulai terkenal pada 1990 dan awal 200-an dengan berbagai hit seperti 'X Gon 'Give It To Ya" dan "Party Up." REUTERS/Gary Hershorn

TEMPO.CO, Jakarta - Rapper DMX meninggal pada Jumat, 9 April 2021. Rapper bernama asli Earl Simmons atau dengan nama panggung Dark Man X ini meninggal dalam usia 50 tahun di Amerika Serikat.

Mengutip Reuters, sebelum meninggal rapper dan aktor ini mengalami ober dosis obat-obatan kemudian terkena serangan jantung. Sejak awal April lalu dia dilarikan ke Rumah Sakit White Plains, New York.

"Kami sangat sedih kehilangan orang yang kami cintai, DMX dalam usia 50 tahun," demikian pernyataan tertulis keluarga DMX. "Kami ada di sisinya untuk mendukung dalam beberapa hari terakhir.

Keluarga DMX tidak memberikan keterangan apa pun perihal konsumsi obat-obatan yang melebihi dosis. Mereka hanya menyatakan DMX pingsan pada Jumat, 2 April 2021, kemudian dilarikan ke rumah sakit.

Rapper dengan nama asli Earl Simmons atau sekarang yang dikenal dengan nama DMX, dikabarkab tutup usia di umur 50 tahun. REUTERS/Joe Traver

Pada 2019, DMX pernah menceritakan tentang rehabilitasi yang dia jalani akibat mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Sebelumnya, pelantun lagu Party UP atau Up in Here ini divonis bersalah karena terbukti memanipulasi pajak senilai USD 1,7 sepanjang 2000-2005.

Debut pertama DMX pada 1998 lewat album It's Dark and Hell is Hot. Setelah itu dia meluncurkan lima album yang sukses memuncaki tangga lagu Billboard 200 Amerika Serikat.

DMX punya ciri khas saat tampil di panggung. Dia terbiasa membaca Alkitab kemudian berdoa sebelum dan sesudah pertunjukan. Lagu-lagu yang dibawakan DMX umumnya berkisah tentang kesalahan dan penyesalan dengan penyampaian yang kompleks.

