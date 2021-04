Jackie Chan 67 Tahun, Perjalanan Panjang Si Pendekar Mabuk

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilik nama asli Chan Kong Sang atau populer sebagai Jackie Chan, ini lahir pada 7 April 1954 di Victoria Peak, Hong Kong. Lahir dari pasangan Charles dan Lee-Lee Chan, banyak menghabiskan masa kecilnya di lingkungan ke dia mana kedutaan di daerah distrik Victory Peak karena orang tuanya yang bekerja di Keduataan Prancis kala itu.

Jackie Chan bersekolah di Nah-Hwa Primary School di daratan Hong Kong, ia dikeluarkan oleh orang tuanya dari sekolah karena tidak lulus dari sekolah. Pada tahun 1960, ayahnya beremigrasi ke Canberra Australia dan bekerja sebagai kepala juru masak Untuk kedaulatan Amerika, dan Chan kemudian di sekolah ka ke Chinese Drama Academy, sekolah yang merupakan sebuah Sekolah Opera Peking yang dimiliki dan dijalankan oleh Master Yu Jim Yuen.

Beberapa kali ia pernah ikut dalam kelompok Seven Little Fortunes yang merupakan sebuah kelompok penampilan yang diambil dari murid-murid terbaik dari sekolah tersebut, dan mendapat nama panggung Yuen Lo atas pencapaian tertingginya. Lalu Jackie Chan berteman dengan Sammo Hung dan Yuen Biao, dan mereka bertiga dikenal dengan julukan Tiga bersaudara atau Tiga naga.

Beranjak di umur 8 tahun, Jackie Chan pernah tampil dengan kelompoknya dari "Little Fortunes", dalam film Big and Little Wong Tin Bar (1962), dengan LiLi Hua sebagai ibunya di film. Kemudian, ia muncul lagi bersama Li pada tahun berikutnya, dalam kisah The Love Eterne (1963) dan mendapat peran di film King Hu'1966, Come Drink With Me.

Di umurnya yang menginjak 17 tahun, Jackie Chan bekerja sebagai pemeran pengganti dalam film-film Bruce Lee yang berjud Fist of Futy dan Enter the Dragon dengan nama panggung Chen Yuen Long. Setelah itu ia akhirnya mendapat peran utama pada tahun 1973 dengan judul film Little Tiger of Cantik, namun film ini hanya diedarkan secara terbatas di Hong Kong.

Dan, tentu saja penotnon film ytak akan pernah lupa aksinya dalam film pendekar mabuk, Drinken Master yang dibesut sutradara Yuen Woo-ping pada 1978. Film ini menjadi film terlaris Jackie Chan dalam daftar box office di Hong Kong.

Chan mendapat julukannya saat berimigrasi ke Canberra, Australia pada 1976. saat itu ia menimba ilmu di Dickson College dan bekerja sebagai pekerja bangunan. Saat itulah, teman perja bangunannya yang bernama Jack menjadi pengawasnya, dan Chan mendapat nama panggilan yaitu "Little Jack" menjadi "Jackie" dan pada akhirnya nama "Jackie Chan" muncul.

Di tahun yang sama, Jackie Chan menerima telegram dari Willie Chan, produser film di dunia industri perfilman Hong Kong. Snake in the Eagle's Shadow, merupakan film buatan tahun 1978, dan salah satu judul film yang membuat debutnya terkenal.

Perjalananya terus berlanjut sampai pada tahun 1995, ia akhirnya berhasil masuk ke pasar Amerika Utara dengan diedarkan nya film untuk kalangan internasional berjudul Rumble in the Bronx, lalu berlanjut ke pasar Amerika Serikat.

Setelah Jackie Chan masuk pasar Amerika Serikat, ia mulai banyak membintangi film. Dan pada 2016 ia memulai produksi filmnya sendiri yang berjudul Skiptrace, yang dirilis pada tahun tersebut.

ASMA AMIRAH