Tiffany Ungkap Ultah SNSD, Anggota akan Reunian Lengkap Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Tiffany, salah satu anggota SNSD atau Girls' Generation akan menjadikan ulang tahun ke-14 grup idola Korea itu pada 5 Agustus 2021 sebagai ajang reunian. Hal ini diungkapkannya ketika menjadi bintang tamu di acara JTBC, Knowing Brothers pada Sabtu, 6 Maret 2021.

Dilansir dari Allkpop, Tiffany menanyakan anggota Knowing Brothers tentang dirinya. "Acara besar apa yang saya rencanakan hari ini?" kata Tiffanny. Anggota Knowing Brothers memberikan beberapa jawaban, seperti pernikahan, menjadi model endorsement untuk air, hingga mengambil alih program Knowing Brothers.

Namun jawaban tersebut tidak dibenarkan oleh Tiffanny hingga Heechul Super Junior dan teman satu agensinya di SM Entertainment memberikan tebakannya. "Pada 5 Agustus, tanggal debut Girls' Generation, semua anggota akan tampil di Knowing Brothers," kata Heechul yang kemudian dibenarkan oleh Tiffany.

Girls Generation, SNSD. SOOMPI

"1 Agustus adalah ulang tahunku, dan 5 Agustus adalah hari jadi debut kami, jadi aku selalu menjadi orang yang menyelenggarakan pesta ulang tahun atau anniversary. Belakangan ini aku berpikir, bahwa musim panas datang, aku akan akan menyelesaikan musikal Chicago saya. Saya pikir akan sangat bagus jika saya bisa mengadakan pesta ulang tahun saya di sini, di Knowing Brothers," kata Tiffany.

Menurutnya anggota SNSD yang terdiri dari Taeyeon SNSD, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, Yoona, dan Seohyun akan setuju dengan rencananya itu. "Nama panggilan saya adalah Ti-manager, jadi saya yakin bahwa anggota akan setuju dengan saran saya," katanya.

Mendengar hal ini, para penggemarnya menyambut baik dan sudah tidak sabar melihat SNSD tampil lengkap di acara Knowing Brothers musim panas tahun ini untuk merayakan ulang tahun mereka yang ke-14.

"Iya! Tiffany membuat keinginan yang benar. Tiffany akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya! seperti alih-alih mengadakan pesta ulang tahunnya, dia akan mengajak mereka merekam sebuah episode untuk Knowing Brothers ! Yes SNSD ON KNOWING BROS ON AUGUST 5TH! LET'S GO!" tulis @yoshihyo. "Aminn astaga kangen banget sama mereka," tulis @amogosipta.

MARVELA