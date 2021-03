Engku Emran, Mantan Laudya Cynthia Bella, Disebut Bertunangan dengan Noor Nabila

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan suami Laudya Cynthia Bella, Engku Emran dikabarkan sudah bertunangan dengan selebgram Malaysia, Noor Nabila. Kabar ini ramai diembuskan netizen Malaysia di Twitter pada Kamis, 4 Maret 2021 setelah melihat kedekatan mereka dalam berbagai kesempatan.

"Mendapat maklumat Noor Nabila dipercaya sudah bertunangan dengan Engku Emran selepas saling bertukar foto, makan-makan usai mengikuti pengajian bersama Ustad Wadi," cuit @NikitaNikAziz, delapan jam lalu. "Dua-duanya single, apa salahnya kan. So Neelofa atau Nabila dulu yang naik pelaminan ini?" cuit @ohmymediacc. Neelofa adalah artis Malaysia, adik Nabila.

Beberapa netizen Malaysia mengomentari kedekatan Engku Emran dengan Noor Nabila ini. Mereka nyinyir berkomentar mengenai Engku Emran yang sebelum bercerai dengan Laudya Cynthia Bella pernah menikahi artis Malaysia, Erra Fazira.

Noor Nabila, perempuan Malaysia yang dikabarkan dekat dengan Engku Emran. Foto: IG Noor Nabila

"Engku Emran dengan Kakak Lofa? Kalau iya, hendak kawin dengan pria yang sudah menikah dan cerai 2-3 kali. Pasti ada sesuatu yang salah," cuit @pericantik04_. "Jadi teman saya tunjuk, dia pikir Engku Emran ex Erra ex LCB, dan sekarang berkecan dengan Billa, kakak Lopa, ex Sharnaaz Ahmad," cuit @Wibialsla.

Di Instagram Nabila, yang bercerai dengan artis Malaysia Sharnaaz Ahmad, tahun lalu, banyak foto-foto kebersamaannya dengan Engku Emran, CEO sebuah stasiun televisi di Malaysia. Keduanya tidak pernah berduaan. Mereka kerap bersama saat bersepeda ramai-ramat, main golf, dan mengikuti pengajian.

Foto saat pernikahan Laudya Cynthia Bella bersama Engku Emran. Pria berkewarganegaraan Malaysia ini juga masih menyimpan sejumlah foto Bella bersama putri tunggalnya di media sosial. Instagram.

Engku Emran pun pernah mengunggah foto bersepeda yang di dalamnya ada Noor Nabila di Instagram Storynya. Tapi ia tak menyimpannya di beranda. Justru foto Laudya Cynthia Bella masih tersimpan di beranda akun Instagram ayah Engku Aleesya ini.

Tapi pada Januari lalu, Engku Emran memuji mantan istrinya yang lain, Erra Fazira sebagai ibu yang hebat bagi Engku Aleesya. Ia menilai Aleesya beruntung memiliki ibu seperti Erra.

"Duhai anakku. Kamu sangat beruntung memiliki ibu yang hebat seperti mama. Ini benar bahwa tidak ada yang lebih dalam dari kasih sayang dan cinta dari mamamu sendiri. Karena doa ibu tidak ada batasnya. Meskipun ayah dan mama hidup terpisah bertahun-tahun lamanya, kami tidak pernah melepaskan tanggung jawab kami kepadamu," tulis bos televisi Malaysia itu.

Engku Emran menikah dengan Laudya Cynthia Bella pada 8 September 2017. Sebelum mengaku bercerai pada 1 Juli 2020, Bella sudah dikabarkan pisah rumah setelah Oktober 2019, tak lagi kembali ke Malaysia dan memilih pulang ke Indonesia.