K-Drama Love Alarm: Season 2 Hingga Film DOTA Pilihan Tontonan Bulan Maret

TEMPO.CO, Jakarta - Ada berbagai tayangan terbaru pada Maret di Netflix, termasuk film drama komedi "Moxie" yang disutradarai Amy Poehler dan diadaptasi dari novel berjudul sama karya Jennifer Mathieu. Film ini berkisah tentang seorang remaja wanita yang pemalu bernama Vivian (Hadley Robinson) bertemu dengan sang siswi baru (Alycia Pascual-Peña) dan mulai menyadari perilaku buruk teman-teman sekolahnya yang semakin tak terkendali.

Terinspirasi dari kehidupan masa lalu sang ibu (Amy Poehler) yang penuh pemberontakan, Vivian menerbitkan sebuah majalah berjudul Moxie secara anonim untuk mengungkap perilaku buruk dan ketidakadilan di sekolah yang tanpa diduga memicu sebuah revolusi. Film "Moxie" akan tayang perdana pada 3 Maret 2021.

Waffles + Mochi

Selain "Moxie", ada juga penghuni Negeri Makanan Beku yang bermimpi untuk menjadi koki hebat, "Waffles + Mochi" yang akan hadir pada 16 Maret 2021. Dengan bantuan dari teman-teman baru seperti sang pemilik toko kelontong Ny. Obama dan troli belanja terbang yang ajaib sebagai pemandu mereka, Waffles dan Mochi memulai misi perjalanan mengelilingi dunia untuk mengungkap keajaiban makanan.

Maret bersama Song Kang

Tayangan lainnya yang juga bisa disaksikan bulan depan antara lain film yang dibintangi aktor Korea Selatan Song Kang yakni "Sweet Home". Saat manusia berubah menjadi monster buas yang menimbulkan berbagai teror, seorang remaja bermasalah dan para tetangga apartemennya berjuang untuk bertahan hidup dan mempertahankan sisi kemanusiaan mereka. Selain Song Kang, film ini dibintangi Lee Jin-uk, Lee Si-young dan Lee Dong-hyun.

Film Song Kang lainnya yang juga bisa disaksikan "Love Alarm: Season 2" mulai 12 Maret 2021 dan "Navillera" pada 22 Maret mendatang. "Love Alarm: Season 2" yang dibintangi Kim So-hyun, Song Kang, Jung Ga-ram berkisah tentang sosok Jojo yang berusaha menghapus pelindung di aplikasi Love Alarm miliknya agar dapat berbunyi untuk cinta sejatinya

Sementara "Navillera" bercerita tentang pria berusia 70 tahun dengan impian besar dan seorang laki-laki berbakat berusia 23 tahun saling mendorong satu sama lain agar dapat keluar dari kenyataan pahit dan bangkit menghadapi tantangan untuk menjadi balerina

Film Indonesia

Bagi pecinta film Indonesia, bisa menyaksikan "Mariposa" pada 4 Maret 2021. Film yang diperankan karakter utamanya oleh Angga Yunanda dan Adhisty Zara ini berkisah tentang kisah kasih Iqbal (Angga) dan Acha (Adhisty).

Iqbal yang tampan, cerdas, namun berhati dingin bagaikan kupu-kupu Mariposa bagi Acha - dia akan menjauh setiap kali ada yang mendekatinya. Namun, Acha tetap bertekad untuk memenangkan hati Iqbal.

Pilihan lainnya, "Wave of Cinema: Generasi 90an Melankolia" pada 18 Maret 2021. Film ini mengajak Anda kembali ke masa lalu lewat sebuah pertunjukan penuh nostalgia yang akan menampilkan berbagai soundtrack pilihan dari film Generasi 90an: Melankolia.

Bagi yang ingin kembali menyaksikan "Dua Garis Biru" bisa menanti tanggal tayang film ini pada 22 Maret 2021. Film yang dibintangi Angga Yunanda dan Adhisty Zara ini menceritakan tentang sepasang remaja melewati suatu batas dan mencoba bertanggung jawab atas pilihan hidup mereka. Kepolosan mereka pun teruji ketika kedua keluarga tahu dan memaksa mereka menjalani pilihan yang telah ditentukan.

Film "Generasi 90an: Melankolia" juga masuk dalam daftar. Film yang akan tayang 25 Maret mendatang ini dibintangi Ari Irham, Aghniny Haque dan Taskya Namya. Film ini berkisah tentang Abby yang sangat terpukul karena kehilangan kakaknya begitu cepat. Walau Sephia selalu ada untuknya, apakah perempuan ini bisa membantunya untuk terus melanjutkan hidup?

Film tentang wanita

Ada dua film yang berkisah tentang wanita, yakni "Hidden Figures" dan "Ocean's 8" yang sudah tayang di Netflix. "Hidden Figures" yang karakter dalam filmnya diperankan Taraji P. Henson, Octavia Spencer dan Janelle Monáe ini menceritakan tiga wanita Afrika-Amerika yang cerdas berjuang melawan rasisme dan seksisme agar dapat menjadi sosok berjasa di balik peluncuran astronot Amerika pertama ke luar angkasa.

Pilihan lainnya, "Ocean's 8" yang diperankan aktor Sandra Bullock, Cate Blanchett dan Anne Hathaway. Film ini menceritakan Debbie Ocean yang bertekad mencuri kalung mewah di acara Met Gala setelah keluar dari penjara. Dia pun merekrut tujuh wanita lain untuk melakukan perampokan besar.

Film keluarga

"Charlie and the Chocolate Factory" yang tayang pada 1 Maret 2021 bisa masuk dalam daftar pilihan Anda. Film yang diperankan tokohnya oleh Johnny Depp, Freddie Highmore, David Kelly dan Helena Bonham Carter ini berkisah tentang sosok eksentrik Willy Wonka (Johnny Depp) yang mengundang lima anak beruntung ke pabriknya untuk mempelajari rahasia di balik berbagai hidangan manisnya.

Pilihan lainnya, "YES DAY" yang tayang pada 12 Maret mendatang tentang sepasang orang tua yang gemar berkata "tidak" akhirnya memutuskan untuk berkata "iya" kepada apapun permintaan anak-anak mereka di sebuah hari yang menyenangkan dan penuh petualangan — tentunya dengan beberapa aturan dasar. Film ini dibintangi Jennifer Garner, Edgar Ramirez dan Jenna Ortega.

"Madagascar" menjadi rekomendasi berikutnya. Film ini berkisah tentang kapal yang ditumpangi seekor singa, zebra, jerapah, dan kuda nil yang berasal dari kebun binatang terdampar di Madagaskar, sebuah pulau yang dihuni oleh hewan-hewan berkarakter unik. Film yang dibintangi Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith dan Sacha Baron Cohen ini tayang pada 16 Maret 2021 di Netflix.

Tayangan anime

"Attack on Titan: Final Season" sudah bisa Anda saksikan. Pada musim terakhir ini, dua dunia yang sangat berbeda saling bertabrakan ketika masing-masing pihak mencoba mengejar agendanya masing-masing. Kita dapat segera melihat hasil akhir dari perjuangan kaum Paradis dalam mendapat kebebasan.

"Pacific Rim: The Black" akan hadir pada 4 Maret mendatang tentang dua kakak-beradik mengemudikan Jaeger untuk mencari orang tua mereka dan bertemu dengan berbagai makhluk baru, karakter mencurigakan, dan sekutu potensial.

Bagi yang sudah menanti "DOTA: Dragon's Blood" bersabarlah hingga 25 Maret 2021. Tayangan ini berkisah tentang seorang Ksatria Naga menjadi terlibat dalam sebuah petualangan luar biasa yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya setelah bertemu dengan seekor naga dan seorang putri dengan misinya sendiri.

Tayangan movie night

"The Man from U.N.C.L.E." akan tayang pada 1 Maret mendatang, dibintangi Armie Hammer, Henry Cavill, dan Alicia Vikander. Dalam aksi penuh ketegangan yang diadaptasi dari serial TV tahun 1960-an ini, seorang agen CIA dan KGB mengesampingkan perbedaan mereka untuk memerangi organisasi kejahatan global.

"Us" pada 3 Maret 2021, diperankan tokohnya oleh Lupita Nyong'o dan Winston Duke tentang liburan keluarga di pantai yang harusnya penuh ketenangan berubah menjadi hari yang penuh kekacauan saat para doppelgänger muncul dan meneror mereka.`

"The One" siap tayang pada 12 Maret 2021 dibintangi Hannah Ware dan Dimitri Leonidas. Cinta dan kebohongan akan berubah ketika seorang peneliti DNA membantu menemukan cara untuk mencari pasangan yang sempurna, dan menciptakan sebuah layanan perjodohan baru yang berbeda.

"Pet Sematary" dijadwalkan hadir pada 16 Maret 2021. Film yang diperankan Jason Clarke, Amy Seimetz dan John Lithgow ini menceritakan sebuah kuburan menyeramkan yang terletak di belakang rumah keluarga Creed membawa serangkaian peristiwa tragis dari kekuatan jahatnya.

Tayangan lain sepanjang Maret

"B: The Beginning Succession" (18 Maret), "Sky Rojo" (19 Maret), "Formula 1: Drive to Survive: Season 3" (19 Maret), "Nailed It!: Double Trouble" (26 Maret) dan "Haunted: Latin America" (31 Maret).