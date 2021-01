Selain Raffi Ahmad, 7 Artis Ini Juga Suka Main Saham

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ajakan membeli saham tertentu dilakukan mulai dari artis, musisi, tokoh agama, hingga anak presiden. Para publik figur itu antara lain Ustaz Yusuf Mansur, anak bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep, Ari Lasso, dan Raffi Ahmad.

Hal tersebut bahkan memancing Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk angkat bicara. Direktur Perdagangan dan Penilaian Anggota BEI Laksono Widodo para influencer tersebut tentang potensi tuntutan hukum dari para pengikutnya apabila ada yang merasa dikecewakan. Guna memastikan praktik perdagangan saham di pasar modal berjalan sesuai aturan, bursa juga akan mengajak para tokoh publik tersebut ikut Sekolah Pasar Modal (SPM). Laksono menambahkan, otoritas bursa akan mengajak para influencer itu untuk berdiskusi mengenai pasar modal.

Ajakan membeli saham itu juga menimbulkan kekhawatiran terjadinya aksi insider trading. Ini adalah istilah ketika pembeli saham tertentu telah mendapatkan fakta dan rencana emiten di masa depan sebelum diketahui publik. Praktik dengan tujuan memperoleh keuntungan lebih ini pun termasuk tindak pidana sebagaimana diatur UU Pasar Modal.

Adapun jauh sebelum marak ajakan membeli saham tertentu dari publik figur, ternyata sudah banyak artis yang bermain saham. Siapa dan saham apa yang mereka beli? Berikut rangkuman Bisnis dari berbagai sumber:

1. Dwi Sasono

Dwi Sasono mengaku sudah lebih dari lima tahun mempelajari dan menggeluti bisnis saham. Dia meminta bantuan financial consultant dalam pengambilan keputusan berinvestasi untuk mengurangi risiko kerugian. Pada tahun lalu dia tercatat memiliki saham FILM, kode perusahaan PT MD Pictures Tbk yang baru resmi tercatat sebagai emiten. Pertama kali terjun di dunia investasi, Dwi telah mencoba pelbagai jenis instrumen. Mulanya, ia membeli reksadana dan juga mencoba investasi emas, namun kemudian ia beralih pada saham.

2. Piyu Padi

Gitaris band Padi ini diketahui tidak hanya menabung saham buat jangka panjang tapi juga melakukan trading alias jual beli saham. Hal ini bermula saat krisis mortgage yang disebabkan kejatuhan Lehman Brothers di Amerika Serikat pada 2008 lalu. Saat itu banyak harga saham yang tergerus sehingga menjadi peluang bagi Piyu untuk aktif sebagai trader.

Salah satu contoh keberhasilannya adalah saat ia membeli saham PT Bumi Resource Tbk ketika sedang jatuh. Namun, tak lama harganya melonjak hingga berkali-kali lipat. Dari trading saham BUMI, Piyu mengaku meraup untung hingga 300 persen. Kesuksesan Piyu dalam berinvestasi bukan sekadar keberuntungan atau modal nyali. Ia memang telah mempelajari dunia investasi sejak 2005. Mulai dari investasi forex hingga reksadana. Sejumlah kerugian pun pernah ia alami dan menjadi pengalaman sekaligus pelajaran berharga untuknya saat ini.

3. Giring Ganesha Atau Giring Nidji

Giring Ganesha adalah salah satu dari sederet artis yang gemar investasi di pasar modal. Mantan vokalis dari band Nidji ini masuk pasar modal sejak 2007.

Giring punya prinsip untuk melihat kekuatan fundamental dalam memilih emiten. Tidak heran, koleksi sahamnya adalah emiten konsumer dan perbankan, seperti Gudang Garam dan Bank Central Asia (BCA).

4. Nycta Gina

Artis yang terkenal dengan bermain karakter Jeng Kelin ini juga sempat mengaku terjun ke pasar modal guna mendapatkan return dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Instrumen yang dia pilih adalah reksadana. Gina menyisihkan sekitar 40 persen dari penghasilan untuk investasi. Beberapa reksadana pilihannya telah memberikan keuntungan sesuai dengan target.

5. Aura Kasih

Sama dengan Nycta Gina, Penyanyi Aura Kasih juga memilih instrumen investasi reksadana. Namun dia juga mengaku bermain saham, forex dan valuta asing.

6. Tantowi Yahya

Tantowi Yahya bukan orang baru di dunia pasar modal. Anggota Legislatif ini juga sering mengajak artis untuk ikut serta dengannya dalam investasi saham. Menurutnya, investasi seperti ini bisa menjadi penunjang di hari tua. Sepertinya Tantowi cukup handal sebagai trader. Pasalnya dia sempat mengaku belum pernah merugi. Kira-kira apa saja portofolio mantan pembawa acara Who Wants to Be a Millionaire? Ini ya.

7. Raisa Andriana

Pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2017, penyanyi kelahiran 1990 ini sempat mengaku telah memiliki portofolio saham. Dia awalnya mengandalkan Mandiri Sekuritas untuk membeli saham tiga emiten. Pada mulanya dia hanya membeli saham sesuai rekomendasi. Namun akhirnya dia berani memutuskan secara mandiri saham emiten yang hendak dibeli.